DILETTANTI – Coppa Italia Eccellenza, il Sava prova l’impresa col Martina. Coppa Puglia, si gioca il ritorno dei 16mi

Coppa Italia Eccellenza e Coppa Puglia sono le due portate in programma per questo giovedì.

Al “Camassa“, il Sava prova a completare il percorso intrapreso nella gara d’andata, quando batté il Martina a domicilio per 1-0. In palio c’è la doppia finale regionale contro il Barletta, che si è già qualificato, superando, nel triangolare, il Corato e il San Severo. Arbitrerà Aratri di Bari, start alle 14.30.

In Coppa Puglia, si giocano, sempre dalle ore 14.30, le gare di ritorno dei sedicesimi di finale. Ieri sera ha già staccato il biglietto per gli ottavi la Rinascita Refugees, che, dopo aver vinto all’andata per 1-0, si è imposta anche nel ritorno contro il San Pietro Vernotico, per 3-2.

Le partite in programma oggi:

Sammarco-Audace Cagnano (and. 0-0)

Nuova Daunia-GC San Severo (and. 3-1)

Canusium-Ascoli Satriano (and. 3-0)

Virtus Palese-Ruvese (and. 3-3)

Sportiva Torre a Mare-Levante Azzurro (and. 0-7)

FC Santeramo-Real Sannicandro (and. 6-3)

Esperia Monopoli-Atl. Martina (and. 0-2)

Hellas Laterza-Real Mottola (and. 1-4).

Don Bosco Manduria-Statte (and. 1-0)

Ceglie-S. Vito (and. 1-1)

Mesagne-Cedas Avio BR (and. 3-1)

Cursi-Vernole (and. 0-0)

Salve-SD Parabita (and. 1-4)

Ruffano-CD Poggiardo (and. 0-3 a tav.)

(giocata ieri): San Pietro Vernotico-Rinascita Refugees 2-3 (and. 0-1)

–

(foto Coribello/SS)