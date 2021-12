COPPA ITALIA – Quanti ex Lecce a segno! I risultati e gli accoppiamenti del prossimo turno

Si sono quasi completati i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa (nome attuale della manifestazione). Mancano all’appello solamente le due gare di oggi: Spezia-Lecce e Sampdoria-Torino.

Hanno centrato la qualificazione il Venezia, l’Udinese, il Genoa, l’Empoli, il Cagliari e la Fiorentina. Diversi gli ex Lecce a segno: Pettinari in Venezia-Ternana, La Mantia in Verona-Empoli, Deiola in Cagliari-Cittadella.

Il quadro dei sedicesimi e gli accoppiamenti degli ottavi:

Venezia-Ternana 3-1

49′ Heymans (T), 53′ Pettinari (T), 66′ Crnigoj (V), 81′ Forte (V)

(prossimo turno: Atalanta-Venezia)

Udinese-Crotone 4-0

20′ e 62′ Pussetto, 28′ De Maio, 41′ Success rig.

(prossimo turno: Lazio-Udinese)

Genoa-Salernitana 1-0

76′ Ekuban

(prossimo turno: Milan-Genoa)

Verona-Empoli 3-4

15′ La Mantia (E), 18′ Cancellieri (V), 66′ e 70′ Mancuso (E), 74′ Bajrami (E), 86′ Ilic (V), 88′ Ragusa (V)

(prossimo turno: Inter-Empoli)

Cagliari-Cittadella 3-1

16′ Deiola (Ca), 40′ Ceter V. (Ca), 64′ Pereiro (Ca), 85′ Donnarumma (Ci)

(prossimo turno: Sassuolo-Cagliari)

Fiorentina-Benevento 2-1

19′ Milenkovic (F), 47′ Sottil (F), 51′ Moncini (B)

(prossimo turno: Napoli-Fiorentina)

Oggi alle 18: Spezia-Lecce (chi vince sfida la Roma in trasferta); alle 21: Sampdoria-Torino (chi vince sfida la Juventus in trasferta). Gare degli ottavi fissate per il 19 gennaio (date poi da ridefinire).

(foto: Stefano Pettinari, a segno con la Ternana sul campo del Venezia – ph Coribello/SalentoSport)