TENNIS – Ct Lecce, sfuma l’approdo in A1 ma resta una stagione più che soddisfacente

Sfuma l’assalto alla serie A1 di tennis maschile a squadre per il Ct Lecce Mario Stasi, battuto, anche nella gara di ritorno, dal Ct Prato.

Sarebbe stata un’impresa recuperare il pesante 1-5 interno, subito nella partita d’andata, per i salentini capitanati da Andrea Trono. Nel match di ritorno, giocato nel weekend in terra toscana, il sodalizio pratese ha confermato la sua superiorità vincendo per 3-0 grazie ai successi di Mattia Bellucci su Juan Inacio Iliev, di Federico Iannaccone su Gianmarco Micolani e, per ritiro, di Niccolò Baroni su Felipe Virgili. Ha pesato notevolmente l’assenza di Franco Agamenone, l’italo-argentino, punta di diamante del club leccese, assente per infortunio.

Stagione, comunque, più che positiva per il CT Mario Stasi, con una salvezza (obiettivo principale) colta abbastanza agevolmente e con la ciliegina sulla torta playoff, giocati contro una formazione di caratura superiore.

Così capitan Andrea Trono: “Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta. È stata una bella avventura, anche se il finale non era quello che avremmo voluto vedere. L’impresa era ardua e al limite dell’impossibile. Il valore degli avversari è stato altissimo e il risultato è stato quello che si aspettava Dispiace aver visto sfumare il sogno di un salto nella massima serie, alla seconda presenza nel campionato di A2, ma si può ripartire dal buon lavoro fatto per costruire qualcosa di più grande e di più bello”.