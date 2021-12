CICLISMO – La carovana del Giro d’Italia Ciclocross sbarca a Gallipoli

Il Giro d’Italia Ciclocross resta in Puglia e, dopo la tappa di Mattinata di fine novembre, nel weekend sbarcherà a Gallipoli per il 3° Trofeo Caroli Hotels – 13° Memorial Romano Scotti. L’organizzazione è a cura dell’Asd Romano Scotti.

Si correrà sul tracciato dell’Ecoresort Le Sirenè del Gruppo Caroli Hotels, nel cuore del Parco regionale di Torre S. Andrea e Litorale Punta Pizzo.

«Con immensa gioia ritroviamo la carovana del Giro d’Italia Ciclocross che torna a Gallipoli per vivere uno dei momenti più importanti della stagione, chiaramente decisivo per la vittoria finale – saluta Attilio Caroli Caputo, direttore generale di Caroli Hotels -. I colori del nostro Salento saranno uno sfondo unico per la maglia rosa e non è un caso se la carovana si ritroverà proprio qui, al Caroli Hotel Ecoresort Le Sirenè. Siamo immersi nella natura del Parco Naturale Regionale “Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, tra dune, pinete e mare in uno scenario unico al mondo che non solo offrirà ai corridori un mix introvabile di contenuti tecnici, ma sarà un ottimo veicolo per dimostrare quante attività si possono svolgere nelle aree protette con le giuste precauzioni e con tutte le attenzioni che noi e l’impeccabile staff dell’ASD Romano Scotti abitualmente prestiamo. Non è facile, ma con passione e professionalità ogni ostacolo si supera. Un parco vivo sensibilizza ancor più gli utenti alla sua protezione e conservazione e in questo non ci può essere veicolo migliore del Giro d’Italia Ciclocross. Per questo dico a tutti i crossisti d’Italia: non perdetevi Gallipoli! E che maglia rosa sia!».