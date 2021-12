DILETTANTI – Martina, impresa in Coppa Italia Eccellenza. Coppa Puglia, le qualificate agli ottavi

Sarà un probabile antipasto di spareggio promozione quello tra Martina e Barletta, finaliste di Coppa Italia Eccellenza 2021/22. I biancorossi, che erano già qualificati tramite triangolari, attendevano l’esito della gara di ritorno di oggi tra Sava e Martina, dopo la vittoria del Sava per 1-0 al Tursi nella partita d’andata.

Gli itriani, però, hanno compiuto un’impresa, ribaltando il punteggio grazie alla vittoria esterna per 0-2 conquistata al Camassa, per via delle reti di Teijo e di Delgado, attorno alla mezzora del primo tempo.

COPPA PUGLIA – Sedicesimi di finale, gare di ritorno:

Sammarco-Audace Cagnano 2-3 (and. 0-0)

Nuova Daunia-GC San Severo 17-0 (and. 3-1)

Città di Trani-Real Zapponeta 0-2 (and. 3-1)

Canusium-Ascoli Satriano 3-1 (and. 3-0)

Virtus Palese-Ruvese 13-0 (and. 3-3)

Sportiva Torre a Mare-Levante Azzurro 4-0 (and. 0-7)

FC Santeramo-Real Sannicandro 1-0 (and. 6-3)

Esperia Monopoli-Atl. Martina 0-2 (and. 0-2)

Hellas Laterza-Real Mottola 2-8 (and. 1-4).

Don Bosco Manduria-Statte 4-1 (and. 1-0)

Ceglie-S. Vito 4-2 (and. 1-1)

Mesagne-Cedas Avio BR 2-2 (and. 3-1)

Cursi-Vernole 3-1 (and. 0-0)

Salve-SD Parabita 5-1 (and. 1-4)

Ruffano-CD Poggiardo 0-3 a tav. (and. 0-3 a tav.)

San Pietro Vernotico-Rinascita Refugees 2-3 (giocata ieri, and. 0-1)

(in grassetto le qualificate agli ottavi di finale – 20 gennaio andata, 3 febbraio ritorno)