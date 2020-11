DILETTANTI – Lnd, annullati gli spareggi tra seconde di Eccellenza e la Coppa Italia Dilettanti. Cr Puglia, le decisioni del Direttivo

Il Direttivo del Cr Puglia della Lnd, riunitosi ieri, 12 novembre, ha stabilito di concedere alle società affiliate un “periodo di salvaguardia per la ripresa delle attività, affinché possano riattivare gli allenamenti di gruppo e riorganizzare le singole squadre prima della ripresa dei rispettivi campionati, sempre nel rispetto dei protocolli sanitari”. Per tali motivi, il Cr Puglia “ha elaborato un piano di ripartenza che sarà inoltrato alla Lnd per il rilascio della prevista autorizzazione”, dopo la quale, lo stesso Cr Puglia “pubblicherà la nuova programmazione delle gare dilettantistiche e giovanili sul prossimo Comunicato Ufficiale, dandone contemporaneamente diffusione attraverso tutti i propri canali istituzionali”. Sempre nella riunione di ieri, il Cr puglia ha approvato il piano economico per obiettivi della stagione sportiva 2020/21.

ALLENAMENTI INDIVIDUALI – Nel C.U. n. 52 di ieri, 12 novembre, si riporta la Faq del Ministero dell’Interno riguardante gli allenamenti individuali che, nelle regioni in zona arancione (come attualmente la Puglia) prevedono la legittimità dello spostamento tra Comuni “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi” non disponibili nel Comune di residenza. Cosa, invece, vietata per le regioni inserite nella zona rossa.

2ª RATA ISCRIZIONE CAMPIONATI – Il Cr Puglia, in merito alla scadenza della seconda rata, fissata per il 16 novembre, si riserva di fornire nuove indicazioni sulle nuove scadenze dei pagamenti a partire dalla ripresa dell’attività ufficiale.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – Sono stati riaperti i termini per presentare le domande di contributo a fondo perduto per i contratti di locazione intestati alle Asd (solo per il mese di novembre 2020). Bisognerà presentare un’autocertificazione sulla piattaforma messa a disposizione dal Governo a questo link. Ci sarà tempo sino alle ore 14 di martedì 17 novembre.

CASO DESTRATIS – La Corte d’Appello federale ha condannato l’avvocato Giulio Destratis alla squalifica di un mese. La questione comincia l’11 agosto scorso col deferimento del legale per dichiarazioni lesive al Comitato regionale pugliese, attraverso delle note pubblicate sia sul suo profilo Facebook, sia da testate giornalistiche locali e nazionali, tra cui la nostra. In particolare, per la violazione degli art. 4 comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva che riguardano, rispettivamente, l’obbligo di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e il divieto, da parte di soggetti dell’ordinamento federale, di esprimere giudizi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti nell’ambito del Coni, della Figc, della Uefa o Fifa. In data 2 ottobre 2020, Destratis fu prosciolto dalla Disciplinare, sentenza che poi fu appellata dalla Procura federale alla Corte d’Appello federale e discussa lo scorso 2 novembre. Le eccezioni preliminari, presentate dall’avvocato, sono state respinte. Il reclamo, nel merito, per la Caf, è ritenuto parzialmente fondato. Secondo i giudici d’appello, il contenuto dei post di Destratis “non appare lesivo della reputazione di organi federali, in quanto le espressioni utilizzate non travalicano i limiti di verità, pertinenza e continenza” e “il linguaggio utilizzato, sebbene in forma critica, non appare offensivo, ma rientra nei limiti della correttezza, anche nella prospettiva del dibattico ‘politico’ in atto e della prospettiva elettorale in cui si pone il reclamato. I fatti riportati risultano corrispondenti alla realtà e i commenti del deferito non travalicano i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica”. Discorso diverso, invece, per alcuni passaggi in cui, secondo la Caf, Destratis non si limita alla critica “ma effettua un collegamento tra organi di giustizia sportiva e presidente, lesivi della reputazione di tali organi”. In particolare, per le note del 27 giugno e del 9 luglio.

DIRETTIVO LND NAZIONALE – Nella riunione di oggi, si è affrontato il tema della prosecuzione della stagione sportiva. L’obiettivo, condizioni sanitarie permettendo, è di favorire il completamento delle attività territoriali. Pertanto, sono state annullate la fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti; gli spareggi tra le seconde classificate di Eccellenza; la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale; i Tornei delle Regioni, sia di calcio a 5, sia di calcio a 11. “Immaginando la possibilità di poter riprendere le attività appena dopo il termine di efficacia dell’attuale Dpcm – si legge in una nota Lnd – la Lnd ha ipotizzato la ripresa degli allenamenti a partire dal 4 dicembre, per le due settimane successive. Spazio poi ai recuperi delle gare non disputate e infine agli incontri dei campionati. Ipotizzando lo scenario migliore, restrizioni permettendo, la Lnd intravede nello svolgimento completo dei calendari, con gare di andata e ritorno e annullamento della disputa di playoff e playout (ad eccezione dei Comitati regionali che hanno modificato il format) la conclusione ottimale della stagione, anche prevedendone l’estensione oltre il 30 giugno, previa richiesta e approvazione da parte della Figc”.