SERIE C/C – Roberto Taurino è il nuovo allenatore della Viterbese

La notizia era nell’aria da diverse ore, ma nel pomeriggio di oggi è arrivato anche il crisma dell’ufficialità. Roberto Taurino sarà il nuovo allenatore della Viterbese.

Per la prima volta nella sua carriera da allenatore, il tecnico ex Nardò e Bitonto, siederà su una panchina di Lega Pro e strano caso del destino, guiderà quella formazione che fino a pochi mesi fa era allenata dal suo grande amico ed ex tecnico Antonio Calabro. Assieme a Taurino, sbarca nel Lazio un’altra conoscenza del calcio salentino, vale a dire Paolo Rizzo, ex preparatore atletico di Gallipoli e Nardò, che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico.

Queste le prime parole in gialloblù dell’ex difensore centrale: “Sono onorato della scelta di Romano. Viterbo è una piazza che ha blasone e una storia importante e questo incarico mi riempie d’orgoglio. So di avere una responsabilità ma anche di avere una società solida alle spalle. Cercheremo di formare una squadra che dia il massimo e il meglio di sé; non bisogna porsi obiettivi ma iniziare a dare solidità a una squadra che ha dei valori importanti. Cercherò di fare il bene della Viterbese a partire da subito”.