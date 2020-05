DILETTANTI – Il calendario delle videoconferenze, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria

Slitta la data del giro di videoconferenze organizzate dalla Lnd Puglia con le varie società, categoria per categoria, coordinate dal presidente Vito Tisci, anche perchè il Consiglio federale che dovrà ratificare le decisioni della Lega Nazionale Dilettanti è programmato per i primi giorni di giugno.

Si partirà venerdì 5 giugno con la videoconferenza insieme alle società di Eccellenza; lunedì 8 toccherà a quelle della Promozione; e poi, a seguire: mercoledì 10, Prima Categoria; venerdì 12, Seconda Categoria; lunedì 15, Serie C1 calcio a 5; mercoledì 17, Serie C2 calcio a 5; venerdì 19, Allievi Regionali under 17; lunedì 22, Giovanissimi Regionali Under 15. Tutte le riunioni da remoto cominceranno alle ore 18.

Per partecipare alle videoconferenze basterà scaricare l’applicazione per mobile Jitsi Meet. Già dalle 17.30 di ogni giornata in cui ci sarà una videoconferenza, sarà già possibile cliccare sul link contenuto nella email di invito che ogni società riceverà sulla casella di posta elettronica indicata nella propria pagina riservata.

Le Delegazioni provinciali e distrettuali Lnd organizzeranno successivamente delle proprie riunioni con le società dipendenti, sempre in videoconferenza, in base a un calendario da concordare col Comitato regionale Lnd.