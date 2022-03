DILETTANTI – È Giancarlo Abete il nuovo presidente della Lnd: “Tre cardini: Progetto, regole, comportamenti”

L’ex presidente della Figc, Giancarlo Abete, è stato eletto a presidente della Lega Nazionale Dilettanti col voto unanime dei delegati riunitisi a Roma.

Abete stava già ricoprendo il ruolo di Commissario straordinario dopo le dimissioni di Cosimo Sibilia, arrivate a fine ottobre scorso. È il decimo presidente della Lnd. Le sue prime parole:

“Siamo il cuore del calcio – ha detto Abete – e non lo dico come spot elettorale. Dobbiamo lavorare all’impiantistica, alla sicurezza, alla prevenzione, un patrimonio fondamentale nel quale deve investire l’intero sistema paese. Abbiamo inoltre il compito di implementare la formazione dei dirigenti che operano nelle nostre strutture centrali e territoriali, componenti che mai devono appiattirsi nel confronto della politica sportiva ma restare super partes. Si dovrà porre grande attenzione allo sviluppo mirato sui territori in modo unito ma flessibile sulle specificità. Meno autocelebrativi e più competitivi. Nel mio programma tre i cardini: Progetto, regole e comportamenti. Per una nuova stagione della LND da vivere con umiltà, orgoglio ed emozione, senza paura del cambiamento”.

Gli altri eletti: Vice presidente Christian Mossino; vice presidente Lnd Area Nord Giulio Ivaldi; Area Centro Giovanni Cadoni; Area Sud Saverio Mirarchi.