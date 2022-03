BASKET A2/m – Nardò fallisce anche lo scontro diretto con Latina. Per la salvezza si fa durissima

Ottantotto a centodue. Così recita il tabellone finale al termine della sfida salvezza tra la Pallacanestro Next Nardò e Latina.

Privo del Pivot Bergstedt sostituito dal rientrante Quintrell Thomas, i granata restano in partita solo per i primi due quarti, salvo poi crollare. La strada che porta alla salvezza si fa sempre più dura per il Nardò. Da segnalare anche l’infortunio occorso ad Ennio Leonzio, uscito malconcio dal campo.

Latina parte bene e Nardò trova qualche difficoltà a limitare i giocatori avversari che, soprattutto dalla distanza, riescono a trovare spesso la via del canestro. Nardò prova a reagire grazie ad un buon Thomas ed alla grinta di Leonzio. Il primo tempo si chiude con un fallo ingenuo di Jerkovic che consente a Latina di mettere a segno tre tiri liberi e di chiudere la prima fase in vantaggio di sette punti.

Al rientro in campo il Nardò sembra aver perso il bandolo della matassa e con la complicità di un arbitraggio discutibile, Latina prende il largo arrivando ad un vantaggio massimo di 20 punti.

La partita si trascina stancamente con i granata che commettono una serie di errori e con i laziali che controllano il match agevolmente, finendo con il conquistare due punti importantissimi in chiave salvezza.

IL TABELLINO

NEXT NARDÒ-BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA 88-102

(26-29, 50-57, 63-89)

Next Nardò: Poletti 26, Fallucca 13, Ferguson 6, La Torre, Leonzio 8, Mirkovski n.e., Jerkovic 7, Jankovic n.e., Boccassino, Albanese n.e., Thomas 24, Amato 4.

Coach Gandini. Vice Quilici.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 2, Passera 7, Veronesi 15, Mouaha 11, Jackson 5, Henderson 25, Bozzetto 10, Radonjic 10, Tarozzi, Fall 15, Ambrosin 2.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 23): Verona-Scafati rinv., Cento-Fabriano 81-52, Nardò-Latina 88-102, Forlì-Chiusi 76-75, Ravenna-Stella A. Roma 79-65, Chieti-Ferrara 65-70, Eurob. Roma-San Severo 98-91.

CLASSIFICA: Scafati 34 – Verona 33 – Ravenna 32 – Chiusi 28 – Ferrara 28 – Cento 28 – Forlì 22 – San Severo 22 – Eurobasket Roma 20 – Latina 20 – Chieti 16 – Nardò 14 – Stella A. Roma 12 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (27 mar.): Stella Azzurra Roma-Chieti 74-66 (giocata il 10/03), Ferrara-Nardò, Fabriano-Latina, Chiusi-Ravenna, Scafati-Cento, San Severo-Verona, Forlì-Eurob. Roma.

(fonte: US Next Nardò)