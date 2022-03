SERIE B – Torregrossa (Pisa) continua a macinare gol. In vetta il Lecce detta legge: la classifica marcatori dopo la 31ª

Giornata avara di gol la 31 di Serie B chiusasi ieri pomeriggio. A secco tutti i bomber delle prime posizioni, mentre continuano a segnare Zanimacchia (Cremonese) e Torregrossa (Pisa), quest’ultimo arrivato all’ombra della Torre Pendente nel mercato di gennaio e già in rete sei volte. Ancora Barberis salva il Monza in pieno recupero: seconda rete nelle ultime tre partite per il centrocampista brianzolo. In vetta, il Lecce detta ancora legge con Coda e Strefezza.

La classifica marcatori dopo la 31esima:

18 RETI: Coda M. (Lecce);

12 RETI: Strefezza G. (Lecce);

10 RETI: Lapadula (Benevento), De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone), Vazquez F. (Parma), Donnarumma A. (Ternana);

9 RETI: Corazza S. (Alessandria), Dionisi F. (Ascoli);

8 RETI: Falletti C. (Ternana), Dany Mota (Monza), Cerri A. (Como), Galabinov A. (Reggina), Baldini E. (Cittadella), Valoti M. (Monza), Maric M. (Crotone);

7 RETI: Okwonwko O. (Cittadella), Buonaiuto C. (Cremonese), Zerbin A. (Frosinone), Moreo S. (Brescia), La Gumina A. (Como), Ciofani D. (Cremonese), Zanimacchia L. (Cremonese);

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone), Colombo L. (Spal), Mancosu M. (Spal), Partipilo A. (Ternana), Insigne R. (Benevento), Benedyczak A. (Parma), Palacio R. (Brescia), Bidauoi S. (Ascoli), Vido L. (3 Cremonese, 3 Spal), Diaw D. (LR Vicenza), Tello A. (Benevento), Gytkjaer C. (Monza), Cambiaghi N. (Pordenone), Torregrossa E. (Pisa);

5 RETI: Gori G. (Cosenza), Montalto A. (Reggina), Proia F. (4 LR Vicenza, 1 Brescia), Colpani A. (Monza), Tramoni M. (Brescia), Pettinari S. (Ternana), Menez J. (Reggina), Beretta G. (Cittadella), Ciurria P. (Monza), Melchiorri F. (Spal), , Forte F. (Benevento);

4 RETI: Di Mariano F. (Lecce) e altri 20 calciatori;

3 RETI: Gargiulo M. (Lecce) e altri 33 calciatori;

DUE RETI: Majer Z., Listkowski M., Rodriguez P. (Lecce) e altri 45 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Gallo A., Blin A. (Lecce) e altri 101 calciatori.

(foto: Massimo Coda, attuale capocannoniere con 18 reti – ph Coribello/SalentoSport)