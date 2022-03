FEMMINILE – Lecce Women, sconfitta a testa alta contro la capolista Chieti

Buonissima prova ma zero punti per il Lecce Women, al cospetto della capolista Chieti. Le abruzzesi si impongono per 0-2 grazie a due gravi errori difensivi delle giallorosse, gli unici in tutta la partita.

Il commento dell’allenatrice, Vera Indino: “È vero, abbiamo fatto molto bene – sottolinea -. Purtroppo, ci sono costate care un paio di disattenzioni difensive, non ricordo altri interventi del nostro portiere. Abbiamo affrontato la prima della classe a viso aperto, giocando a calcio con la palla a terra, partendo dal basso con fraseggi che ci hanno permesso di arrivare nell’altra metà campo. Al contrario, il Chieti ha preferito proporre i soliti lanci lunghi dalla linea di difesa andando poi alla ricerca dell’episodio favorevole. Cosa che purtroppo è accaduta due volte. Loro sono state in costante apprensione al punto da ricorrere ad una mossa disperata: nel secondo tempo alla migliore calciatrice d’attacco neroverde, Giulia Di Camillo, è stato chiesto di giocare in marcatura fissa sulla nostra attaccante Serena D’Amico a conferma della paura con cui hanno giocato. Spiace soprattutto per la sconfitta, a parer mio immeritata, ma accettiamo serenamente il risultato del campo. Ora approfitteremo della sosta per ricaricare le batterie dopodiché andremo a Catania per riprendere il nostro cammino”.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-CHIETI 0-2

RETI: 2′ pt Di Camillo G., 7′ st Esposito A.

LECCE WOMEN: Alexandersson; Guido (44′ st Potenza), Bengtsson, Felline, Rollo; Prambrant, Lech (30′ st Coluccia), Jusanovic; Marsano (16’ st Bergamo), D’Amico, Cazzato. In panchina: Serio, Durante, Ouacif, Maci, Di Lorenzo, Spedicato. Allenatrice Vera Indino.

CHIETI: Falcocchia, Di Camillo Gia., Russo, Martella, Cutillo, Esposito L., Di Camillo Giu., Stivaletta, Carnevale, Esposito V., Giuliani. In panchina: Seravalli, De Vincentiis, Di Sebastiano, Di Domenico, D’Intino, Vizzarri. Allenatore Camillo Di Lullo.

ARBITRO: Pazzarelli di Macerata.

NOTE: spettatori circa 100. Espulsa: 40′ st Giuliani (C). Ammonite: Martella, Gia. Di Camillo, Giuliani (C); Lech, D’Amico (L). Angoli: 8-3. Recupero: pt 1′; st 4′.

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 20): Trastevere-Independent 2-0, Catania riposa, Crotone-Apulia Trani 0-1, Lecce Women-Chieti 0-2, MP Matera-Res Roma 0-3, Rever Roma-Fesca Bari 6-1, Roma XIV-Grifone G. 1-2, Vis Mediterranea-E. Coscarello 10-1.

(Aprilia Racing esclusa dal campionato e retrocessa d’ufficio)

CLASSIFICA: Chieti 51; Apulia Trani 49; Trastevere 44; Res Roma 42; Vis Mediterranea 33; Crotone 33; Lecce Women 30; MP Matera 26; Independent 23; Rever Roma 21; Grifone Gialloverde 18; Catania 13; Roma XIV 10; Fesca Bari 6; E. Coscarello 3.

PROSSIMO TURNO (27 mar.): Apulia Trani-Catania, Chieti-Roma XIV, E. Coscarello-Trastevere, Fesca Bari-MP Matera, Grifone G.-Rever Roma, Res Roma-Vis Mediterranea, Independent-Crotone. Riposa Lecce Women.

(foto: archivio)