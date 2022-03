PROMOZIONE/B – Giornata pro-Tricase e Novoli. Zona rossa, ok Galatina, Brilla, Avetrana e Veglie: i tabellini

Giornata pro-Tricase e Novoli la 23esima del girone B di Promozione. Continua il suo campionato a parte il Città di Gallipoli, che s’impone per 3-1 sul fanalino di coda Capo di Leuca. Alle sue spalle, a debita distanza, avanza il Tricase che cala il tris sul campo del Talsano e si isola al secondo posto; tiene il passo il Novoli, che, nei minuti finali, ha la meglio dello Spartan Legend (decide Cocciolo che, poco prima, era stato sfortunato protagonista di un’autorete).

Tre punti pesanti per l’Avetrana che piega di misura il Leverano, scivolato al quarto posto. Continua il periodo no del Taurisano, terza sconfitta consecutiva, ieri battuto dal Brilla Campi che raggiunge il Melendugno, battuto dal Galatina (secondo successo di fila che rimette i bianconerostellati in corsa per la salvezza). Ancora una vittoria per il Veglie che si conferma in un momento positivo: 1-0 al Locorotondo e momentanea uscita dalla zona playout.

I tabellini della 23esima giornata:

CD GALLIPOLI-CAPO DI LEUCA 3-1

RETI: 27′ pt Sansò (G), 35′ pt Ponzo rig. (CL), 43′ pt Caputo (G), 20′ st Vergori (G)

CD GALLIPOLI: Passaseo (37′ st De Oliveira), Vergori, greco, Barone, Scialpi, Cardinale, Caputo (26′ st Atif), Sansò (32′ st Nuzzo), Iurato, Muciaccia (17′ st Nazaro), Doukoure (37′ st Malerba). All. Carrozza A.

CAPO DI LEUCA: Ciardo, De Santis (10′ st Ferraro N.), Maiolo (27′ st Antonazzo), Florio, De Giorgi, Casto (25′ st Cordella), Pirelli (39′ st Fersini), Ferraro M., Ponzo, Monteduro, Greco. All. Corvaglia

ARBITRO: Labarile di Bari.

TALSANO-TRICASE 1-3

RETI: 24′ pt Manisi (TR), 46′ pt Moretto (TR), 35′ st Rosafio (TR), 47′ st rig. Peluso C.

TALSANO: Notaristefano, La Gioia (1′ st De Comite), Giannotta, Dima (1′ st Gatto), Ciardo, Franco, Bello, Cellamare, Peluso C., Mignogna (15′ st Pompamea), Scarci (1′ st Montervino, 16′ st Fretta). All. Peluso E. (Pettinicchio indisponibile).

TRICASE: Bibba, Mauro, Rizzo, Moretto, Citto, Silva (46′ st Sanapo), Palumbo (37′ st Sacchi), Diallo, Manisi, Rosafio (37′ st Conde), Orlando. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Cianci di Bari.

GALATINA-MELENDUGNO 2-1

RETI: 12′ pt De Razza (G), 43′ pt Vergari (M), 28′ st Stifani (G)

GALATINA: Margiotta, Leanza, Piscopo, De Razza, Bramato, Cofano (42′ pt Zaminga), Miggiano (41′ st Zannito), Pascali, Stifani (35′ st Carciullo), Botrugno (1′ st Garrapa), De Pascalis. All. Serra.

MELENDUGNO: Gallo, Colagiorgio, Conte, Cretì, Magnolo, Vergari, Permeti, D’Amblè, Chiffi, Fanigliulo, Giorgetti. All. Cannalire.

ARBITRO: Petruzzella di Molfetta.

BRILLA CAMPI-TAURISANO 2-1

RETI: 32′ pt Caravaglio (BC), 34′ st Resinato (BC), 49′ st Galati (T)

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Longo, Iaia A., Iaia S., Tondo (1′ st Spedicato), Podo, Resinato (44′ st Greco), Caravaglio, Macchia (31′ st Marti), Carlà (44′ st Della Giorgia), Diop (39′ st Simeone). All. Patruno.

TAURISANO: Potenza, Arnisi (43′ st Provenzano), Musio, Zilli (18′ st Luca), Ciurlia, Gigante (25′ st Baglivo), Torsello, Galati, Vantaggiato, De Giorgi (25′ st Mele), Preite (31′ st Antonazzo). All. Bray.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

P. SPARTAN LEGEND-NOVOLI 2-3

RETI: 20′ pt e 25′ pt Massaro (N), 33′ pt D’Angelo (SL), 6′ st Cocciolo aut. (L), 43′ st Cocciolo (N)

P. SPARTAN LEGEND: Giampetruzzi, Alassia (47′ st D’Aprile), Olindo (48′ st Cardinale), Dieng, Carbone (19′ st Pizzolla), Bruno, Perrone (30′ st Camara I.), D’Angelo, Camara S., Letizia, Ciriello. All. Passarelli.

NOVOLI: Rielli, Martina, Conte (5′ st De Blasi), Fasiello (19′ st Marzo), Indirli, Capone, Quarta, Cocciolo, Massaro (47′ st Leaci), Poleri, Delgado (36′ st Scarcella). All. Marangio.

ARBITRO: Casula di Taranto.

AVETRANA-LEVERANO 1-0

RETI: 34′ pt Sanyang

AVETRANA: Lamarina, Kofol, Vecchio M., Eleni, Talò, Altavilla, Pasqua (De Luca), Gioia, Moscogiuri, Sanyang, Vecchio G. (Lecce). All. Franco.

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi, Muci (Mazzotta), Giannuzzi, Decarli, Pasculli (Sperti), Puscio, Spedicato, Capristo, De Michele, Lauretti. all. Renis.

ARBITRO: Carli di Barletta.

VEGLIE-V. LOCOROTONDO 1-0

RETI: 3′ pt Rotunno

VEGLIE: Melissano, Lopez, Di Giulio, Rotunno, Errico, Voges, Verri, Commendatore, Mossolini, Lillo, Rocha (23′ st De Lorenzis). All. Politi.

V. LOCOROTONDO: Costantino, lacirignola, Legrottaglie, Neglia (44′ st Fumarola), Anglani, Salamina (38′ st Natale), Colucci (14′ st Longo), Galiano, Venere, Serio, Palazzo. D. acc. Marangi.

ARBITRO: Fusco di Brindisi.

