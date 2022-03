ECCELLENZA/B – Sava e Maglie, avanti tutta. Punti salvezza per Racale e Grottaglie: i tabellini della 23ª

Cade ancora il Martina, ormai con la testa solo allo spareggio promozione con la vincente dell’altro girone. I biancazzurri cedono il passo al Sava, vittorioso proprio all’ultimo minuto con un rigore di D’Arcante. Per il Sava, arriva la quinta vittoria consecutiva, striscia vincente che lo porta al secondo posto assoluto, con due punti di vantaggio sulla coppia Gallipoli F.-Maglie. La squadra di Oliva impatta a reti bianche sul campo del Massafra, portando a quattro la serie positiva; il Maglie, invece, rifila una cinquina all’Ugento e lo supera in classifica. La squadra di Salvadore, nelle ultime quattro partite, ha portato a casa un solo punto.

Scivola in casa anche l’Otranto, beffato da un gol del ginosino Facecchia, mentre Ostuni e Manduria non si fanno male. In coda, successo pesante del Racale sul Mola, che ora è staccato di quattro punti proprio dalla squadra di Mitri. Tre punti importanti anche per il Grottaglie, che continua nella sua rincorsa salvezza. Ora il Castellaneta comincia a preoccuparsi: un solo punto nelle ultime dieci giornate e squadra in caduta libera.

I tabellini della 23esima:

SAVA-MARTINA 2-1

RETI: 24′ pt Zaccaria (S), 42′ pt Falconieri (M), 45′ st rig. D’Arcante (S)

SAVA: Maraglino, Aquaro, Calò, D’Arcante, Hakiki, Greco, Giammaruco, D’Ettorre, Procida (32′ st De Gregorio), Quarta, Zaccaria. All. Passiatore.

MARTINA: Maggi, Cappellari, Brescia, Mangialardi (18′ st Perrini), Barrera (18′ st Gulic), Aprile, Giancola (5′ st Soldani), Teijo, Falconieri, Cerutti (32′ st Amatulli), Ancora. All. Pizzulli.

ARBITRO: Lacerenza di Barletta.

—

OSTUNI-MANDURIA 0-0

OSTUNI: Schina, De Martino, Stranieri, Marino D., Gazzoni, Chiochia, Marzio, Giunta, Marchionna, Faccini (36′ st Molfetta), Caruso. All. Marino.

MANDURIA: Russo, Gomez S., Coccioli (9′ pt Giannetti), Lomartire, Ribezzi, Dyeng, Gomez T., Napolitano, Scarci, Goncalves, Giannotti. All. Geretto.

ARBITRO: Mairani di Firenze.

NOTE: espulsi al 35′ st Marchionna (O) e al 50′ st Marino (O).

—

GROTTAGLIE-CASTELLANETA 2-1

RETI: 3′ pt e 32′ st Melono (G), 42′ pt Francia (C)

GROTTAGLIE: Laghezza, Corbier, Venneri, Marchetti, Santoro, Danese, Conte (1′ st Otmani), Pecora, Melono, Malagnino (45′ st Galeone), Turco (27′ st Rondini). All. Molino.

CASTELLANETA: Zigrino, Allan (42′ st Stella), Russo, Sardella, Basile, Campobasso, Abbate, Pentimone, Francia, Pinto A. (18′ st Tisci), Barulli (37′ st Colasurdo). All. Gamarro.

ARBITRO: Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

—

S. MASSAFRA-GALLIPOLI F. 0-0

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Odone, Renna, Gori, Carlucci, Zizzi, Appeso (10′ st Venza), Cristofaro (42′ st Notaristefano), Beltrame, Girardi (20′ st Gravina), Galeone (16′ st Vapore). All. Marzano.

GALLIPOLI F.: Russo, Miccoli, De Leo, Maiolo, Hundt, Monteduro, Solidoro, Cascio, Medina, Santomasi, Sindaco (20′ st Cortese). All. Oliva.

NOTE: espulso Vapore (M) al 25′ st per gioco scorretto.

—

UGENTO-TOMA MAGLIE 0-5

RETI: 10′ pt e 45′ pt Mosca, 26′ pt Alemanni, 21′ st Romano, 45′ st Cavalieri

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Pinto (3′ st Galeandro), Lopez, Cassano, Navarro (3′ st Di Palma), Chirivì (37′ st Deligio), Marconato, Hurtado (28′ st Garzia), Cicerello, Stefanizzi (9′ st De Lorenzis). All. Salvadore.

TOMA MAGLIE: Esposito (40′ st Montagnolo), Piccinno, Giovane (36′ st Musio), Cavalieri, Pasca, Cabrera, Alemanni (27′ st Voli), Politi, Mosca (43′ st Fino), Flordelmundo, Romano (38′ st Marino). All. Luperto.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

—

DC OTRANTO-GINOSA 0-1

RETI: 47′ st Facecchia

DC OTRANTO: Recchia, Plevi, Mancarella, Diarra, Signore, Frisco, Valentini (40′ st Falco), Mariano, Nicolazzo (5′ st Buongiorno), Villani, Toure. All. Manco.

GINOSA: Gallitelli, De Palma, Binetti, Guerra (35′ st Abrescia), Ola, Dentamaro, Scatigna, Romeo, Facecchia, Fumai (40′ pt Lovecchio), Pulpito. All. Pizzulli.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

—

ATL. RACALE-VIRTUS MOLA 2-1

RETI: 20′ pt Casalino (R), 8′ st Capozzo (M), 15′ st Silva (R)

ATL. RACALE: Mele, Reyes, Romano, Pirretti, Casalino, Fiore (1′ st Maruccia), Pennetta (33′ st Potenza), Aprile, Ciriolo (33′ st De Maria), Silva, Dominguez. All. Mitri.

VIRTUS MOLA: Doronzo, Colella (18′ st Pinto), Amoruso, Ngom, D’Addabbo, Laserra, Tedone (38′ st Stancarone), Sisto, Saani, De Vito, Capozzo. All. Buccolieri.

ARBITRO: Bellò di Castelfranco Veneto.

NOTE: espulso De Vito (M) al 35′ st.

(foto: l’esultanza del Maglie a Ugento)