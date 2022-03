VOLLEY A3/m – Casarano si ferma davanti a un inarrestabile Boswinkel: Tuscania s’impone in quattro

I rossoazzurri della Leo Shoes Casarano hanno accarezzato a lungo il sogno di conquistare la sesta vittoria consecutiva al cospetto di Tuscania, ma soprattutto di portare via punti preziosi da uno dei palazzetti più caldi del girone e contro una delle formazioni più attrezzate. Altra buona prova quella fatte valere dai ragazzi di mister Licchelli che hanno giocato alla pari contro la vice capolista addirittura trovandosi in vantaggio per un set a zero e avendo due chances per portarsi sul doppio vantaggio. Dopodiché le fatiche mentali e fisiche del tour de force affrontato nelle ultime settimane hanno appannato i rossoazzurri che sono comunque rimasti in gara, duellando alla pari contro un Tuscania trascinato da un irrefrenabile Boswinkel.

È stata battaglia vera tra due formazioni che sapevano potersi giocare punti fondamentali in ottica piazzamento playoff: a partire meglio è la Leo Shoes Casarano che gioca alla perfezione e manda ko i laziali nel primo set (22-25).

Al rientro in campo, i biancoazzurri di casa reagiscono e tentano di allungare nel punteggio. Torsello e compagni sono bravi a ricucire ogni strappo e a portarsi addirittura avanti grazie agli attacchi di Paoletti, Petras e Baldari. Gli ospiti hanno una doppia possibilità di portarsi sul due a zero ma a spuntarla sono i padroni di casa che pareggiano così i conti (28-26).

La Leo Shoes subisce il colpo e gioca un terzo set sottotono: il Tuscania ne approfitta e con Boswinkel ed i suoi centrali allunga sin da subito e conserva il vantaggio sino a fine parziale (25-20).

Sotto per due a uno i rossoazzurri mettono in campo orgoglio e cuore: il quarto set sembra sorridergli tanto che i ragazzi di mister Licchelli si trovano a condurre per 14-18. Il Tuscania però non ci sta, reagisce e completa la rimonta conquistando ai vantaggi anche il quarto e conclusivo set (26-24).

C’è il rammarico per non aver portato via punti importanti dopo aver giocato alla pari contro una corazzata, ma anche la consapevolezza di poter dire tanto nelle ultime tre giornate di campionato e nella coda degli spareggi promozione.

—

IL TABELLINO

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA-LEO SHOES CASARANO 3-1

(22-25, 28-26, 25-20, 26-24 – 2h07′)

TUSCANIA: Stamegna 8, Marsili 6, Menichetti 10, Sandu ne, Della Rosa, Boswinkel 35, Catinelli Guglielminetti ne, Rossatti, Ceccobello 11, Quagliozzi, Marinelli 9, Prosperi (L). Coach: Passaro.

CASARANO: D’Amato, Petras 23, Peluso 6, Meleddu, Ciardo 2, Scaffidi, Torsello 9, Baldari 13, Pierri (L), Ribecca, Stefano (L) ne. Coach: Licchelli.

Arbitri: Marotta e Cavicchi.

—

VOLLEY A3 MASCHILE – GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 10 rit.): Marigliano-Aversa 0-3, Modica-Sabaudia rinv., Aci Castello-Aurispa L. Lecce rinv., Galatina-Massa Lubrense 3-1, Tuscania-Casarano 3-1, Ottaviano-Marcianise 3-2. Riposa Palmi.

CLASSIFICA: Aversa 48 – Tuscania 44 – Palmi 43 – Aurispa L. Lecce 41 – Casarano 41 – Aci Castello 41 – Modica 31 – Massa L. 29 – Marcianise 22 – Sabaudia 21 – Ottaviano 20 – Galatina 16 – Marigliano 5.

PROSSIMO TURNO (11ª rit. – 27 mar.): Aversa-Galatina, Marcianise-Tuscania, Casarano-Palmi, Sabaudia-Ottaviano, Massa Lubrense-Aci Castello, Aurispa L. Lecce-Marigliano. Riposa Modica.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)