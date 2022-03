VOLLEY A3/m – Galatina testa e cuore: Massa Lubrense deve cedere il passo

L’aveva chiesta in settimana mister Bua una prestazione di carattere, ricordando che solo attraverso una prova unitaria, corale e dai comuni intenti si poteva saltare il fossato. Lo aveva ribadito Lotito, in un suo pensiero-azione che il gruppo è un valore sacro da inseguire e che si raggiunge solo attraverso il sacrificio individuale della propria voglia di essere protagonisti. Alla fine, la vittoria è arrivata: Galatina batte Massa Lubrense 3-1.

Gara giocata razionalmente dai blucelesti salentini. Titubanti nel primo set, battaglieri nel secondo, imperiosi nel terzo, freddi calcolatori nel quarto sul punteggio di 22-22 in cui Buracci e Lotito non hanno perso la trebisonda, gestendo con manualità gli attacchi letali per gli ospiti.

I set – Caratterizzato da un avvio sprint dei napoletani (4-8) con Lugli e Sorrenti molto attivi, che costringono il tecnico galatinese a bruciare i due time out a disposizione sul 4-8 e sul 11-16. Reagiscono Lotito e Giljanovic che accorciano con un break di +3, Pepe sembra un tarantolato per quanta grinta trasudino i suoi attacchi (19-23), ma nonostante l’errore di Deserio per il 21-24, la frazione di gioco è degli ospiti: un set a zero.

II set – La parità nel punteggio per più di due terzi di set (8-8 ,15-15) denota un agonismo difficile da domare in ambedue i sestetti. In avvio un triplo Lotito (7 punti) sfoggia il meglio del suo repertorio: pipe, diagonale e mani-fuori. Buracci(5) e Pepe (3) non sono da meno e rispondono ad un Lugli efficacissimo (8 punti pari ad un 64% di attacchi). Lotito sente il momento, apre un break di +5 (21-16), con Giljanovic che con due muri cielo annienta Fantauzzo (21-16). Intanto Illuzzi prende il posto di Aprea dolorante, Deserio risponde al primo tempo di Antonaci (20-23) ma Buracci e Lotito non concedono spazi (25-21) ed è un set pari.

III set – Lotito apre con due ace, Giljanovic è molto attivo servendo in salto con notevole potenza e creando difficoltà a Peripolli sostituto da Fantauzzo per il 9-6. Incrementano il vantaggio i ragazzi di mister Bua (15-10) costringendo all’errore Peripolli che lascia il posto a Fantauzzo. Giljanovic gioca un mani e fuori che vale il punto numero 18, Antonaci mura l’opposto sorrentino (19-11) e Pilotto serve out (20-12). L’affondo finale del croato di casa ed un primo tempo di Pepe, che sigla il punto 25,portano sul 2-1 il conto dei set.

IV set – Cresce a muro la squadra di mister Bua. Antonaci e Pepe mettono il bavaglio rispettivamente a Sorrenti e a Lugli (8-6), Giljanovic ritrova lo smalto ed affonda i colpi, ma l’opposto ospite non demorde tenendo il punteggio in parità (14-14). Lo strappo con un break di +4 è opera di Buracci,con Giljanovic che concretizzza il 19-15. Si blocca Efficienza Energia sotto i colpi di Sorrenti. Si mette in proprio lo schiacciatore napoletano murando anche Lotito e Buracci per un 19-20 che fa rivivere lo spettro di una caduta verticale dei galatinesi. Non è così. Lotito spara un diagonale a cui il secondo arbitro sottrae il punto fischiando un’invasione a Deserio. Antonaci mura in cielo, Buracci si galvanizza con un pallonetto delizioso, Lotito risponde ad una murata subita con un mani e fuori da manuale (24-22) per poi chiudere set e gara per una vittoria meritatissima.

Il dato statistico più rilevante indica nelle percentuali ricettive positive di Lotito (79%), Giljanovic (65%) e Sardanelli (52%) la chiave di volta di questa gara in cui Latorre poche volte si è trovato in difficoltà. La distribuzione quasi mai scontata e la chiamata alle conclusioni, ben 15 per un 47% di efficacia, del centrale Pepe dalla carica agonistica irrefrenabile, hanno inciso in modo determinante sul risultato finale.

Ora la strada è tracciata: se la si percorrerà con queste caratteristiche nelle ultime tre gare, non avrà niente di cui lamentarsi il gruppo di mister Bua.

IL TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-SHEDIRPHARMA MASSA 3-1

(21-25,25-21,25-17,25-22)

GALATINA: Apollonio (L), Pepe 10, Lotito 23, Giljanovic 16, Calò (ne), Sardanelli (L), Latorre 1, Antonaci 7, Lentini 1, Buracci 18. All. Bua.

MASSA L.: Aprea 2,Illuzzi, Lugli 23, Pilotto 6, Fantauzzo 6, Peripolli, Denza (L), Sorrenti 13, Imperatore, Grimaldi, Deserio 9. All. Esposito.

Arbitri: Palumbo e Papapietro.

VOLLEY A3 MASCHILE – GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 10 rit.): Marigliano-Aversa 0-3, Modica-Sabaudia rinv., Aci Castello-Aurispa L. Lecce rinv., Galatina-Massa Lubrense 3-1, Tuscania-Casarano 3-1, Ottaviano-Marcianise 3-2. Riposa Palmi.

CLASSIFICA: Aversa 48 – Tuscania 44 – Palmi 43 – Aurispa L. Lecce 41 – Casarano 41 – Aci Castello 41 – Modica 31 – Massa L. 29 – Marcianise 22 – Sabaudia 21 – Ottaviano 20 – Galatina 16 – Marigliano 5.

PROSSIMO TURNO (11ª rit. – 27 mar.): Aversa-Galatina, Marcianise-Tuscania, Casarano-Palmi, Sabaudia-Ottaviano, Massa Lubrense-Aci Castello, Aurispa L. Lecce-Marigliano. Riposa Modica.