DILETTANTI – Coppa Italia Eccellenza e Promozione, le decisioni del Giudice sportivo

Termina in parità la sfida tra Deghi e Manduria, con lo specialista di Coppa, Andrea Salvadore, che ora dovrà provare a fare risultato in casa dei biancoverdi per proseguire il cammino. Una prestazione comunque positiva e gagliarda quella della formazione che orange, che, nonostante l’inferiorità numerica, è riuscita a tenere il campo in maniera abbastanza…