LECCE – Henderson e Zuta, prime parole giallorosse: “Pronti a correre per tornare in alto”

Continuano le conferenze stampa di presentazione in casa Lecce. Dopo Paganini-Listkowski è toccato stamattina a Liam Henderson e Leonard Zuta, introdotti dal dt Corvino che ha fatto un mini-bilancio sul mercato giallorosso.

“E’ un mercato difficile – ha affermato Corvino – poiché siamo in un momento di complicanze economiche per tutti, ed il ciò si riflette nel mercato. Per noi non è facile, ci sono grandi aspettative e grandi uscite intatte, purtroppo sono molto diminuite le entrate per ovvie ragioni. Il Lecce è un club che deve agire sul mercato in modo importante, dunque per noi è più complicato che per altri club. Ci stiamo mettendo ancor più impegno proprio per questo, cercando di fare le cose al meglio. Su 45 sessioni di calciomercato svolte, questa è la più difficile che mi vede protagonista, ma è per la mia gente e la mia terra, dunque lo faccio con orgoglio e voglia”.

Poi è toccato ad Henderson presentarsi: “Il mister mi chiede molto dal punto di vista del pressing e del gioco verticale, ed io sono a pienissima disposizione sua e della squadra. Credo che questa sia la giusta mentalità per la Serie B. Mi piace Lecce, prima di accettare ne ho parlato con La Mantia che mi ha parlato benissimo della città e soprattutto della sua gente”.

Infine Zuta: “Per me il Lecce rappresenta una grandissima occasione, da tempo volevo misurarmi in un calcio importante come quello italiano. Ciò mi ha fatto subito accettare la proposta giallorossa, questo nonostante giocassi in Svezia in un club che giocava per lo Scudetto e per la Champions”.