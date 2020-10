DILETTANTI – Arriva il chiarimento ministeriale sugli allenamenti individuali

Quota tre per Ancora, che apre le marcature nel 2-0 del Martina sul Grottaglie e per Nicchiarelli, che con una doppietta trascina il Racale alla vittoria sul campo del Castellaneta. Doppietta anche per Meneses, nel roboante 6-1 della De Cagna Otranto al Ginosa e per Castrì, nel 2-2 tra Manduria e Maglie. In totale sono…