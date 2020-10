VOLLEY/BEACHVOLLEY – Quali attività continuano e quali si fermano dopo il nuovo Dpcm del 24 ottobre

La Federvolley, in merito al Dpcm entrato in vigore il 26 ottobre, precisa che “l’attività sportiva riguardante i Campionati di interesse nazionale (Serie A, B, C e Under 13, 15, 17 e 19) proseguirà. Tale attività, comprendente gare e allenamenti, sarà consentita, ovviamente, nel totale rispetto dei protocolli federali fin qui emanati” (…). “Ciò significa che la partenza dei campionato nazionali di Serie B è confermata per il 21 novembre, ma, allo stesso tempo, si stanno già vagliando formule di gioco alternative e modifiche ai calendari che possano garantire la regolarità dei campionati a seconda dell’evoluzione della pandemia”.

E ancora: “Come detto, il nuovo Dpcm non consente le attività di carattere regionale, quindi saranno necessarie restrizioni per ciò che riguarda la Serie D, Prima, Seconda e Terza Divisione: in sostanza, ci sarà la sospensione di qualsiasi forma di attività, sia allenamenti, sia gare. Per quanto riguarda il Volley S3 e l’under 12, sono sospese anche le attività in forma individuale, a eccezione di quelle eventualmente svolte all’aperto. Infine, il nuovo Dpcm vieta la presenza del pubblico, a tutti i livelli. Le gare, quindi, saranno da intendersi a porte chiuse”.

Sulle palestre, si precisa che: “Le attività organizzate da Asd/Ssd in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione. Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici specificati dall’art. 1 comma 9 lettera e)”.

Infine: “Resta confermata la possibilità di svolgimento delle attività di beach volley e sitting volley, limitatamente ad eventi, competizioni e allenamenti di interesse nazionale, o meglio: – Campionato italiano di beach volley; – Campionato italiano per società di beach volley; Tornei Serie Beach 1 e 2; Campionati di categoria beach volleu Under 16, 18 e 20; Campionato italiano di sitting volley; Supercoppa Italiana di sitting volley; Coppa Italia di sitting volley”.