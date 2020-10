VOLLEY B/m – Casarano, slitta ancora l’esordio. Coach Licchelli: “Dovremo essere bravi a farci trovare pronti dallo sviluppo degli eventi”

Non si parte più il 7 e 8 novembre, quindi, ma, almeno, il 21 e 22 del prossimo mese. Anche la Leo Shoes Volley Casarano di coach Fabrizio Licchelli, che era pronta ad affrontare la nuova avventura in Serie B, dovrà attendere.

Il club rossazzurro, nei giorni scorsi, aveva completato la lunga fase di preparazione precampionato, agli ordini del prof. Michele Placì, ma poi ha preso atto del rinvio, stabilito dalla federazione con una nota del 22 ottobre scorso. Il campionato di Serie B, essendo di interesse nazionale, dovrebbe prendere il via regolarmente per quelle date, partendo dalla terza di campionato. Resta invariata la finestra temporale del tempo zero programmata dal 19 al 30 ottobre per l’esecuzione del test sierologico o del tampone rapido.

Nei giorni scorsi erano arrivate buone nuove sul rientro in gruppo dell’opposto Ivan Zanettin che ha messo alle spalle il brutto infortunio all’addome, oltre agli evidenti miglioramenti delle performance individuali e di gruppo.

Questo il punto sulla situazione di coach Licchelli: “È appena terminata un’altra settimana di lavoro, quella che avrebbe dovuto fungere in qualche modo da chiusura del periodo preparatorio preagonistico e ci avrebbe dovuto proiettare, dopo tre giorni di riposo concessi alla squadra, nella fase cruciale, quella che tutti attendiamo da tanti, troppi mesi. Il programma alla ripresa, infatti, prevedeva una settimana con due amichevoli e un lavoro tecnico e fisico che avrebbe dovuto portarci ad una condizione psicofisica ideale per l’avvio del campionato previsto per il 7 novembre; poi l’ennesima doccia gelata del posticipo delle prime due giornate di campionato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria. Così ci ritroviamo a vedere allontanarsi questo tanto atteso esordio che, se le cose dovessero rimanere come previsto oggi, avverrà il 22 novembre in casa di una delle favorite alla vittoria finale del torneo, Leverano, in un derby che in altre condizioni avrebbe incollato alla gradinate centinaia di appassionati per una delle sfide più avvincenti della stagione. Ma sappiamo tutti che lo stato attuale delle cose non permette di programmare a lunga scadenza in nessun settore della vita quotidiana e cosi ci ritroveremo a lavorare in palestra con il solito entusiasmo che ha caratterizzato questo avvio di stagione, guardando al futuro con positività, compreso l’opportunità che queste ulteriori due settimane senza gare ufficiali potranno permettere agli atleti acciaccati di ritrovare al più presto la forma necessaria. D’altronde, come ci si aspettava già in estate, sarà un campionato fortemente condizionato dalle vicende legate alla diffusione del virus; noi dovremo essere bravi a non farci trovare impreparati dallo sviluppo degli eventi”.