SERIE D/H – Covid, due positivi nel Casarano. Fasano-Real Aversa rinviata a data da destinarsi

La Federvolley, in merito al Dpcm entrato in vigore il 26 ottobre, precisa che “l’attività sportiva riguardante i Campionati di interesse nazionale (Serie A, B, C e Under 13, 15, 17 e 19) proseguirà. Tale attività, comprendente gare e allenamenti, sarà consentita, ovviamente, nel totale rispetto dei protocolli federali fin qui emanati” (…). “Ciò significa…