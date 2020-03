DEGHI – Gli orange in prima linea contro il Coronavirus, avviata una raccolta fondi

In un momento di grande difficoltà ed emergenza per il nostro Paese, la Deghi Spa di Alberto Paglialunga, ha voluto, nelle ultime ore, lanciare una raccolta fondi a sostegno della lotta contro il Coronavirus e a favore del nosocomio leccese per l’emergenza Covid 19.”Così lontani, così vicini” questo il nome della raccolta fondi, che ha come obiettivo quello di raggiungere quanto prima i 50mila euro: la società fondata da Paglialunga ha già versato 25mila euro e aggiungerà 3 euro per ogni ordine online concluso. Una pronta risposta è arrivata da tutti i calciatori orange, dallo staff tecnico e dallo staff medico, che con grande entusiasmo hanno deciso di prendere parte a questa iniziativa, come confermato anche da mister Giuliatto.

“Abbracciare il progetto benefico di Deghi – le parole di mister Alberto Giuliatto – è stato un momento di grande condivisione. In una situazione del genere ciascuno di noi, oltre a seguire le indicazioni che ci vengono date per evitare il progredire del virus, può fare del bene. Abbiamo subito convenuto di devolvere parte dei nostri emolumenti a favore di chi è in prima fila nel cercare di sconfiggere questo nemico che minaccia tutti noi. Torneremo presto a nutrire la nostra passione calcistica ora è importante stare a casa”.

“In questo momento di grande difficoltà per tutti – commenta il ceo di Deghi e patron di Deghi Calcio, Alberto Paglialunga – questo gesto vuole rappresentare un sostegno concreto al nostro sistema sanitario e alle persone che avranno bisogno di cure. Avremmo voluto farlo in silenzio, come spesso siamo abituati a fare, ma riteniamo invece che in questa circostanza sia necessario sensibilizzare ed esortare imprese, professionisti e cittadini che hanno la possibilità per compiere un gesto di cui la nostra comunità nel breve periodo avrà tanto bisogno”.

È possibile contribuire alla campagna “Così lontani, così vicini”, caratterizzata dall’hastag #cosivicini, cliccando sul banner dedicato nell’homepage del sito internet www.deghishop.it o attraverso i canali social dell’azienda o ancora connettendosi al link www.gofundme.com/f/cosi-vicini-deghi.

Il ricavato sarà destinato alla Regione Puglia tramite il conto corrente dedicato istituito a cura della Sezione Protezione Civile.