DILETTANTI – Le decisioni del Consiglio Lnd odierno su Eccellenza e gli altri campionati minori

Nella riunione del Direttivo Lnd di oggi si è deciso di comunicare alla Figc i format elaborati dai Comitati regionali e provinciali autonomi. La palla, ora, passa al presidente della Figc, insieme ai due vice presidenti, che valuterà e successivamente ratificherà le proposte ricevute e la loro congruità, al fine di proseguire nell’auspicato processo di ripartenza.

Il Direttivo, inoltre, ha concordato sul blocco delle retrocessioni nei campionati oggetto di ripresa (Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11, Serie C e C1 di calcio a 5 maschile e femminile) e di imporre il blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni per chi deciderà di non proseguire l’attività organizzata Figc. Gli allenamenti collettivi potranno essere effettuati solo quando il Coni deciderà sul preminente interesse nazionale di tali tornei e saranno consentiti solo a chi ritornerà a giocare.

Per gli altri campionati minori (es. dalla Promozione in giù), il Direttivo ha deciso che non ci sono le condizioni per la ripresa delle attività, risultando di competenza federale le decisioni sull’attività giovanile.

Così il presidente Lnd Cosimo Sibilia: “Trasferiremo immediatamente alla Figc le proposte dei singoli Comitati con l’intento di accelerare il più possibile la ripresa dei campionati regionali di vertice, confidando che possano essere fornite a tutte le società interessate risposte rapide al fine di favorire il completamento di questa martoriata stagione sportiva”.

(foto: M. Coribello)