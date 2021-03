SERIE D/H – I risultati dei recuperi, la nuova classifica e il Giudice sportivo della 21ª. Sospesa la Juniores

Dopo le partite giocate sabato 6 e domenica 7 marzo, valide per la giornata numero 21 nel girone H di Serie D, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Due giornate per Francesco Dettori (Az Picerno); una giornata per Domenico Girasole (Az Picerno), Giacinto Allegrini (Cerignola), Antonio Caputo (Nardò).

AMMENDE – 200 euro al Brindisi (inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara).

Infine, il Dipartimento Interregionale di Serie D ha stabilito che Molfetta-Portici (16esima giornata), che doveva giocarsi questo pomeriggio, si disputerà mercoledì 17 marzo.

Restano da calendarizzare: Taranto-Molfetta (13esima), Sorrento-Gravina (16esima), Portici-Brindisi e T. Altamura-Molfetta (17esima), Lavello-T. Altamura e Puteolana-Gravina (19esima), T. Altamura-Az Picerno e Gravina-Real Aversa (20esima), Casarano-Gravina e Bitonto-T. Altamura (21esima).

Già calendarizzate: Portici-Taranto (13esima, 14.03), Bitonto-Casarano (14esima, 24.03), Casarano-Sorrento (15esima, 14.03), Molfetta-Portici (16esima, 17.03), Gravina-Brindisi (18esima, 14.03). Giocate oggi: Taranto-F. Andria 1-1 (11esima), Sorrento-Puteolana 1-0 (14esima), Gravina-Picerno 0-0 (17esima).

La nuova classifica

Il Dipartimento Interregionale, infine, considerato l’alto numero di contagi e i provvedimenti restrittivi del Governo sull’attività scolastica in presenza, comunica la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020-21. “Non si rivengono le condizioni per la ripresa in assoluta sicurezza per i giovani calciatori – si legge nel comunicato -. Peraltro, anche l’eventuale prolungamento della stagione sportiva, laddove eventualmente autorizzato dalla Figc, non risulta praticabile per la concomitanza degli esami di maturità”.