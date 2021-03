LECCE – Lucioni, parole da leader: “Mentalità di gruppo e seguire il mister per vincere”. Big-match di Venezia, cambia l’orario

Titolare insostituibile nella difesa del Lecce, Fabio Lucioni ha usato parole da leader non solo in campo, ma anche fuori nella conferenza stampa tenutasi questa mattina.

La vittoria con la Reggiana può essere la scossa del campionato: “Abbiamo ottenuto una vittoria importante, che deve servire a darci la consapevolezza del percorso di crescita e miglioramento che stiamo portando avanti in questo campionato. Siamo migliorati sotto il profilo della compattezza, ma possiamo fare ancora meglio. Abbiamo valori assoluti sotto il profilo tecnico e mentale, dunque possiamo fare un bel finale di stagione”.

Ora testa al prossimo avversario: “Ci attende una gara complicata sotto vari punti di vista, in cui alla fine conterà il risultato. E’ questo che dobbiamo ricercare, mettendo il noi davanti all’io perché è il punto di forza fondamentale da avere in questa stagione”.

Il vice capitano ci tiene ad essere un riferimento per i giovani: “Mi piace, e credo sia molto importante, essere un riferimento per i compagni, in particolare per i più giovani. Sono uno che dà il 100% dal lunedì alla domenica senza risparmiarsi mai per alzare l’asticella. Ho accumulato esperienza in queste stagioni e cerco di trasmetterla a chi ne ha meno”.

Sul campionato: “In questa Serie B regna l’equilibrio. Tranne l’Empoli, al comando da diverso tempo, abbiamo visto un susseguirsi di squadre che stanno rincorrendo il secondo posto, anche per questo è difficile indicare una favorita. E non dimentichiamo che c’è sempre da guardarsi dietro per assicurarsi i playoff. Rose alla mano il Monza è la squadra che impensierisce più di tutte, ma stiamo vedendo che ogni partita è una battaglia. Rispetto agli altri dobbiamo ancora migliorare molto, ma ora abbiamo capito quanto sia importante il collettivo”.

La ricetta per fare bene è essere uniti e credere nei concetti del mister: “Siamo cresciuti anche grazie alle sconfitte e i pareggi all’ultimo secondo. In un campionato così lungo ci sono episodi e gare che ti fanno capire che una certa mentalità va perseguita e rafforzata, ti fanno svoltare. Per questo vanno seguite le idee dell’allenatore. Quando ci dice qualcosa è perché ci crede e noi abbiamo l’obbligo di stargli dietro perché questo ci porta a vincere e gioire. Per questo dobbiamo dimostrare maturità”.

Si registra inoltre un cambio di orario per il turno infrasettimanale: “La Lega B comunica che la gara tra Venezia e Lecce, valevole per la 10a giornata di ritorno della Serie BKT, inizialmente in programma per martedì 16 marzo alle ore 19, si disputerà lo stesso giorno ma alle 17″.

(foto: F. Lucioni, ©SalentoSport/Coribello)