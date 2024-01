ECCELLENZA/B – Caso Ostuni: cosa succederà alla classifica?

Domenica scorsa, l’Ostuni non si è presentato in campo per il match da giocare contro il Mesagne, dichiarato vincitore a tavolino.

Lo stesso Ostuni, per questo motivo, ha avuto anche un punto di penalizzazione in classifica e un’ammenda di 300 euro.

La Lnd Puglia, tramite un proprio comunicato ufficiale del 5 gennaio (due giorni prima della partita), aveva reso noto che l’Ostuni, attraverso una Pec, aveva rinunciato a presentarsi in campo contro il Mesagne, che, pertanto, avrebbe avuto una domenica di riposo.

Cosa succederà se l’Ostuni dovesse continuare a non presentarsi in campo o a comunicare il ritiro definitivo dal campionato di Eccellenza? Secondo l’art. 53 delle Noif, “qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa“. E ancora: “(per le società LND) l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza”.

Sinora, l’Ostuni ha vinto due partite (contro Ginosa e Racale), pareggiata una (col Novoli) e perse 13. In caso di cancellazione di tutte le partite giocate dall’Ostuni, quindi, la nuova classifica sarebbe più vantaggiosa solamente per Ginosa, Racale e Novoli, che, contro l’Ostuni, non hanno vinto; sarebbe decisamente più penalizzante per San Pietro Vernotico, Brilla Campi, Manduria e Mesagne, che vedrebbero sottrarsi ben sei punti dalla classifica invece di tre, avendo già giocato, contro l’Ostuni, anche le partite di ritorno.

Ricapitolando:

Novoli -3

S. Pietro Vernotico -3 -3

Mesagne -3 -3

Massafra -3

Ugento -3

Otranto -3

V. Matino -3

Ginosa 0

Brilla Campi -3 -3

Racale 0

Novoli -1

Toma Maglie -3

Arboris Belli -3

Manduria -3 -3