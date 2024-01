Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 07.01.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 7 gennaio 2024 in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE:

ARBORIS BELLI: Alejo Urbano (1)

ATL. RACALE:

BRILLA CAMPI:

GINOSA:

MANDURIA:

MESAGNE:

NOVOLI: Gabriele De Blasi (1); Danilo Giannotti (1)

OSTUNI: Sconfitta a tavolino (3-0 pro Mesagne) per mancata presentazione in campo; un punto di penalizzazione; 300 euro di ammenda per prima rinuncia

OTRANTO:

S. MASSAFRA:

SAN PIETRO VERNOTICO: Emanuele Montanaro (1)

UGENTO:

V. MATINO:

Gara Maglie-Massafra: preso atto del preannuncio di ricorso del Massafra, il G.S. si riserva decisioni di merito

—

PROMOZIONE/B

ATL. TRICASE:

CEDAS AVIO BR: Jaime Leon Merito (1)

CEGLIE: Arcangelo Di Coste (1)

COPERTINO: Gian Maria Gatto (dir., fino al 18/01)

GALATINA:

GROTTAGLIE:

LEVERANO: Nicolò Spedicato (1)

P. GALATONE: Cristian De Leo (1)

R. CAROVIGNO: Giordano Narracci (1)

RINASCITA REFUGEES: Gianmarco Strafella (4); Bakary Diagouraga (2); Baba Gueye (1); Mame Adama Gueye (1); Mamadou Diop (1)

TALSANO:

TAURISANO:

V. LOCOROTONDO:

VEGLIE: