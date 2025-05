ECCELLENZA – Aventi diritto e possibili ripescate: il punto sulla situazione in attesa dei playoff Promozione

Coi campionati di Eccellenza e Serie D ormai passati in archivio e in attesa che si definiscano le vincitrici di playoff e playout di Promozione, vediamo di ordinare le idee sulla griglia di partenza del prossimo campionato di Eccellenza a 16 squadre e sulla graduatoria di ripescaggio.

Dalla Serie D in Eccellenza arrivano Brindisi e Ugento; dalla Promozione in Eccellenza, sicuramente, Audace Barletta e Taurisano; quindi si applica il regolamento concernente le ipotesi di “nessuna-una-due-tre società retrocesse dalla D“.

L’eventuale ammissione al campionato di Eccellenza deriverà dalla primaria graduatoria di merito che vede:

– al primo posto: Brilla Campi (società tra le perdenti i playout di Eccellenza – o che non li hanno disputati per la regola dei sette punti – col maggior numero di punti in classifica al termine del campionato 2024/25); il Brilla, pur a pari punti col Manduria, prevale sui biancoverdi per la miglior differenza reti negli scontri diretti;

– al secondo posto: ? (miglior vincitrice dei playoff di Promozione tra girone A e B); nel girone A si sono qualificate Virtus Mola (79 punti), San Marco (76) e Virtus Palese (70); nel girone B Otranto (75), Virtus Matino (69) e Toma Maglie (69). Playoff e playout cominceranno domenica prossima;

– al terzo posto: Manduria (seconda tra le perdenti dei playout di Eccellenza);

– al quarto posto: ? (peggior vincitrice dei playoff di Promozione tra girone A e B);

– al quinto posto: Corato (terza tra le perdenti dei playout di Eccellenza);

– al sesto posto: San Marco (società vincitrice della Coppa Italia Promozione 2024/25).

—

Altre graduatorie saranno stilate tra le perdenti del secondo turno playoff; tra le perdenti del primo turno playoff e tra le non partecipanti ai playoff per la regola dei sette punti.

Al momento, la lista dei partenti alla prossima stagione di Eccellenza sarebbe questa:

Atl. Acquaviva Atl. Racale Audace Barletta Bisceglie Bitonto Brindisi Canosa (?) Foggia Incedit Galatina Gallipoli (?) N. Spinazzola Novoli Polimnia S. Massafra Taurisano UC Bisceglie Ugento ???

Da monitorare le posizioni di Gallipoli: l’attuale presidente Mino Manta, ha intenzione di cedere il titolo al Sindaco e di passare la mano in attesa di una eventuale nuova proprietà; il Canosa è impegnato negli spareggi nazionali di Eccellenza ed esordirà domenica prossima nella gara d’andata contro la Battipagliese; qualora dovesse prevalere sui campani, poi, il Canosa dovrebbe superare anche il secondo turno per assicurarsi un posto in Serie D. Resta incerta anche la posizione del Manduria come una delle possibili ripescate: l’attuale proprietà, pochi giorni fa, ha affermato di voler cercare un accordo sulle vertenze esistenti con alcuni suoi ex calciatori; in caso non si dovesse trovare l’accordo, non sarà consegnato il titolo al Sindaco ma si procederà col fallimento della storica matricola n. 100 e con l’iscrizione di una nuova società, non si sa in che categoria. E c’è anche l’ipotesi Taranto: il club ionico potrebbe essere iscritto al prossimo campionato di Eccellenza in sovrannumero dopo l’esclusione in corso d’opera da quello di Serie C.

Ricordiamo che il prossimo torneo di Eccellenza sarà a 18 squadre e a girone unico; quello di Promozione, suddiviso in due gironi da 16.