MOTORI – Rally del Salento, tutto pronto per la 57ª edizione: il programma

Il 57° Rally del Salento, insieme al 7° Rally Storico e al Salento Historic Regularity Rally stanno per arrivare.

La gara si svolgerà il 23 e 24 maggio con base alla Pista Salentina di Ugento, e includerà prove spettacolari come “San Gregorio”, “Ciolo” e “Specchia”. Il programma prevede eventi collaterali come “Rally Girls and Boys Experience”, “Motorterapia in Rally” e iniziative di educazione stradale con le scuole.

Il programma sportivo dell’edizione 2025 si sviluppa su due intense giornate di gara, con centro nevralgico la Pista Salentina di Torre San Giovanni – Ugento (LE), sede di partenza, arrivo, parco assistenza e villaggio rally. Dopo lo shakedown previsto venerdì 23 maggio alle ore 11:00 sulla strada di San Gregorio, i motori si accenderanno ufficialmente alle 20:10 con la partenza della gara e l’immediato svolgimento della spettacolare prova spettacolo (SPS1) all’interno della stessa Pista Salentina. Sabato 24 maggio sarà il cuore della competizione, con sei prove speciali su asfalto da ripetere due volte: “San Gregorio” (14,14 km), “Ciolo” (11,75 km) e “Specchia” (13,06 km). La cerimonia di arrivo finale è prevista sempre alla Pista Salentina alle ore 19:10. La gara sarà seguita in diretta con numerosi collegamenti su ACI Sport TV (Canale 228 SKY – 52 TivùSat – streaming su acisport.tv).

Grande attenzione è riservata all’inclusione, al coinvolgimento dei giovani, alla sicurezza e alla solidarietà, con campagne come “Race to Donate” e il “Premio Fair Play”. Presentata anche la nuova mascotte, “Lupino”, simbolo della manifestazione.

Tutte le info su: https://www.rallydelsalento.eu/