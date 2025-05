GALLIPOLI – Manta passa la mano: “Consegno il titolo al Sindaco, chi vuole si faccia avanti”

Gallipoli Calcio nuovamente in subbuglio. Conquistata la salvezza (sfiorando anche i playoff) dopo una stagione tribolata, il club giallorosso è di nuovo in bilico dopo la decisione, da parte dell’attuale presidente Mino Manta, di consegnare il titolo nelle mani del sindaco.

La nota diffusa ieri dal club giallorosso a firma Manta: “Dopo attenta riflessione e valutazione della reale situazione economica societaria, su cui ricadono debiti risalenti principalmente alla passata gestione, ho deciso di consegnare nelle mani del Sindaco di Gallipoli il titolo sportivo dell’ASD Città di Gallipoli. Nei prossimi giorni mi incontrerò con il primo cittadino Gallipoli e consegnerò nelle sue mani il titolo di Eccellenza e chi sarà interessato potrà contattarlo per organizzare il passaggio di proprietà.

Nel mese di dicembre il futuro del Gallipoli calcio sembrava segnato. All’orizzonte si poteva prevedere solo la radiazione perché le vicende societarie stavano conducendo inesorabilmente a questa conclusione, partendo dalla mancata partecipazione alla trasferta di Foggia. Ho deciso a quel punto di attivarmi concretamente per impedire che questo potesse avvenire e ho rilevato il titolo sportivo diventandone il presidente. Insieme ad un gruppo di appassionati del calcio gallipolino e a degli sponsor che ci hanno sostenuto siamo riusciti, tutti insieme, a portare a conclusione il campionato di Eccellenza conquistando una permanenza che sembrava impossibile solo pochi mesi prima e sfiorando anche la partecipazione ai play off. Tanti sono stati i problemi che abbiamo dovuto affrontare sia economici, che di organizzazione, che tecnici. Nessuno poteva credere che avremmo concluso in questo modo il campionato. Questo grande risultato lo devo ad un gruppo di amici che si è dedicato anima e corpo a salvare il calcio gallipolino e agli sponsor che hanno creduto in noi. Senza di loro staremmo parlando della radiazione del Gallipoli calcio.

Adesso però mi vedo costretto a passare la mano e a due mesi dal termine della iscrizione al campionato di Eccellenza chiunque vuole il bene dal Gallipoli calcio può farsi avanti e programmare nel migliore dei modi la prossima stagione”.