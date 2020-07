ATLETICO RACALE – Casalino, la stagione perfetta: “Annata molto positiva, ma merito anche al Matino. Che bravi i nostri under…”. E parla del suo futuro

Una stagione da incorniciare, sotto tutti i punti di vista. Achille Casalino, difensore e capitano dell’Atletico Racale, ha guidato la terza linea biancazzurra sino a ottenere la vittoria del campionato – con susseguente ascesa in Eccellenza – e a risultare la miglior difesa di entrambi i gironi di Promozione pugliese. «È stata una vittoria ampiamente meritata – commenta l’ex Gallipoli e Casarano – perché siamo passati in testa nella sesta giornata e non abbiamo più perso la leadership. Onestamente, però, devo dire che il Matino merita quanto noi e spero che la Lega opti per un allargamento degli organici e, quindi, per un loro ripescaggio».

Sulla sua stagione, condita anche da due gol, al Novoli e all’Aradeo, Casalino dice: «Annata molto positiva, non sarebbe potuta andare meglio. Ho giocato tutte le partite, senza saltarne nemmeno una, e abbiamo chiuso col record della miglior difesa di Promozione. L’obiettivo di squadra, quindi, è coinciso con quello personale. Avevo capito sin da subito che potevamo primeggiare, ma da lì al vincere, ce ne passava. La stagione è stata equilibrata e noi siamo stati molto bravi a mantenere il nostro equilibrio, superando i momenti di difficoltà».

Tra i suoi compagni, menzione particolare va ai ragazzi under: «Sono stati, sin dal primo momento, molto professionali e attaccati al “treno” di noi over – continua il classe 1988 – dimostrando di essere pronti a sfide più importanti, migliorando il loro livello nel corso della stagione».

Sul futuro, il difensore sembra avere le idee chiare: «Ovviamente mi farebbe molto piacere restare a Racale. C’è stato già un incontro con la società e non credo che sarà difficile ritrovarsi per un’altra stagione insieme. Ho avuto a che fare con persone serie e attaccate ai colori della loro città, che, anche nelle difficoltà del periodo Covid-19, hanno cercato e stanno cercando, in tutti i modi, di rispettare gli accordi presi con ogni calciatore. E ciò – sottolinea – non è una cosa molto scontata, visto le “porcate”, mi si passi il termine, che ormai si sentono ogni giorno nel calcio dilettantistico, nel quale, ormai, la dignità di noi calciatori viene calpestata quasi quotidianamente. Perciò – chiosa Casalino – quando si ha a che fare con una società seria, è normale cercare di stare insieme e continuare a lavorare bene».