PROMOZIONE – Il Taurisano vicino al capolinea: “Non iscriveremo la squadra al prossimo campionato”

L’avvio della nuova stagione, che fa seguito all’ormai nota vicenda legata al Covid-19, inizia nel peggiore dei modi per i tifosi del Taurisano.

In mattinata la società granata, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la volontà di non voler iscrivere la propria squadra al campionato di Promozione 2020/2021. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, considerando che in queste ultime due annate, il toro era stato certamente tra le protagoniste del girone B.

Questa la nota integrale del sodalizio taurisanese:

“L’Asd Taurisano 1939 comunica l’intenzione di non iscrivere la propria squadra nel campionato di Promozione per la stagione 2020/2021 .

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 che ci ha costretti a fermare il finale di stagione ha portato alla luce tutte le difficoltà legate alla nostra realtà di piccola società locale che è riuscita a raggiungere dei grandi traguardi grazie al supporto fondamentale dei nostri cari sponsors.

Il clima di incertezza in cui ancora viviamo ci vede costretti nostro malgrado e con immenso dispiacere a fare un passo indietro.

Di comune accordo con l’Amministrazione Comunale abbiamo stabilito come termine ultimo il 31 luglio a.c. per vagliare eventuali richieste di rilevazione della società, se entro tale data non perverranno proposte consegneremo il titolo al Comune.

Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto l’Asd Taurisano 1939 in questi anni, tutte le aziende e le attività commerciali del paese e ribadire che senza il loro prezioso aiuto nulla sarebbe stato possibile.

GRAZIE A TUTTI I NOSTRI TIFOSI, AGLI ULTRAS, AI RAGAZZI CHE IN QUESTI ANNI HANNO INDOSSATO E ONORATO LA MAGLIA GRANATA, AI MISTER CHE SI SONO SUCCEDUTI E AI VARI STAFF TECNICI”