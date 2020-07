L’INTERVISTA – Il prof. Melica presenta il nuovo corso di laurea in “Diritto e Management dello sport”: cosa tratta e a chi si rivolge

Da qualche settimana, l’Unisalento ha inaugurato un nuovo corso di laurea, vale a dire, “Diritto e Management dello sport”. Una facoltà molto vicina, ovviamente, al mondo sportivo, che garantirà un’ampia formazione dal punto di vista giuridico, fondamentale, oggi, per tutti quei soggetti che operano all’interno delle diverse società presenti sul territorio. Per illustrarci questo nuovo percorso formativo, abbiamo interpellato il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, professor Luigi Melica, da sempre persona molto vicina alle dinamiche del mondo dello sport.

COS’È E A CHI SI RIVOLGE IL CORSO – “Da poche settimane è nato questo Corso di laurea che prende il nome di ‘Diritto e Management dello sport’. Esso prevede un’offerta formativa totalmente nuova, che ha ad oggetto gli ambiti del diritto e del management dei diversi sport e non solo del calcio. Il Corso si rivolge a diversi target: dal giovane appena diplomato, al già laureato, al non più giovane che opera all’interno delle federazioni o di società sportive che, da autodidatta, gestisce la vita delle società e desidera completare ed integrare le proprie conoscenze. Trattandosi di un corso prevalentemente di Giurisprudenza saranno trattati i diversi profili dello sport collegati al diritto: dai tesseramenti, ai ricorsi, al contenzioso sportivo. Tutte le materie, però, saranno approfondite con il taglio prettamente sportivo: la storia, ad esempio, non sarà illustrata in modo classico ed onnicomprensivo, ma si soffermerà sulle origini dello sport e delle Olimpiadi dai tempi dell’antica Grecia all’epoca moderna. Il diritto privato, accanto alla parte generale, toccherà tutti i profili collegati ai diversi sport, soffermandosi sui contratti nei diversi sport; il diritto commerciale sarà insegnato approfondendo gli assetti societari delle diverse realtà sportive; anche il diritto del lavoro tratterà prevalentemente del rapporto di lavoro sportivo. Si studierà, inoltre, il funzionamento delle società sportive professionistiche e dilettantistiche e la giustizia sportiva in tutti i suoi molteplici aspetti. Il corso includerà anche diversi insegnamenti di Economia come ad esempio il marketing sportivo, l’economia delle società sportive e particolare cura sarà data ai bilanci delle società sportive ed al diritto fiscale sportivo, prevedendosi uno specifico laboratorio su tale importante argomento”.

SBOCCHI LAVORATIVI – “Considerando che il nostro territorio, pullula di diverse realtà sportive, il corso, formando degli esperti in diritto e management dello sport, potrebbe offrire degli sbocchi lavorativi all’interno delle miriadi di società sportive che troviamo in Italia ma non solo”.

LEZIONI A DISTANZA – “Una parte delle lezioni saranno offerte con modalità e- learning e, quindi, sono registrate in luoghi chiusi e messe a disposizione degli iscritti. Il resto dell’offerta formativa sarà mista: ossia in presenza e, simultaneamente, a distanza. Le lezioni, inoltre, saranno videoregistrate e pertanto gli iscritti avranno la possibilità, di seguirle in un secondo momento, compatibilmente alle proprie esigenze lavorative. Infine, è probabile, considerato che il corso nasce – in parte -​ a distanza, che si possano anche sostenere gli esami da remoto considerato che tale modalità, sperimentata nel periodo dell’emergenza dovuta al Covid 19, ha avuto una buona riuscita. In questo modo si offrirebbe un ulteriore servizio ai nostri iscritti. Il video di presentazione del corso è visionabile nel sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Uni Salento”.

Per info: https://www.unisalento.it/-/diritto-e-management-dello-sport