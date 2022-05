AMATORI – Campionati universitari, il Cus Lecce si riconferma Campione d’Italia

La squadra di calcio a 11 del Cus Lecce si riconferma campione d’Italia a livello universitario. A Cassino (Fr), nel pomeriggio, la selezione allenata da Vittorio Botrugno ha battuto per 3-1 in finale il Cus Parma. Nell’ultima edizione, disputata nel 2019, il Cus Lecce batté, in finale, ancora il Cus Parma per 4-2 dopo i calci di rigore.

I salentini sono entrati in gioco nella seconda fase del girone, in quanto campioni uscenti. Nei quarti hanno nettamente superato i padroni di casa del Cus Cassino per 5-0 (gol di Olibardi, Mosca, Alemanni, Gallo e Malerba), eliminando, in semifinale, il Cus Cagliari per 4-2 dopo i calci di rigore (1-1 al 90′, gol di Gallo).

L’oro dei ragazzi del calcio si aggiunge alle altre due medaglie, sin qui, conquistate dal Cus Lecce, ossia agli argenti di Alice Virgulto e di Nicolò Botrugno nel taekwondo.

La rosa completa del Cus Lecce campione d’Italia 2022: Andrea Adamo, Gabriele Alemanni, Giorgio Bernardini, Davide Cavalieri, Gianmarco Centonze, Federico De Luca, Luca Carrozzo, Marco De Santis, Alessandro Falco, Gabriele Gallo, Nicola Lezzi, Andrea Malerba, Francesco Mariano (capitano), Pierluigi Montanaro, Gabriele Mosca, Davide Olibardi, Francesco Plevi, Andrea Portaccio, Emanuele Russo, Nicolò Spedicato.

Staff tecnico/dirigenziale: Vittorio Botrugno (allenatore), Paolo Verdesca (vice allenatore), Gianpaolo Luperto (allenatore dei portieri), Claudio Campilongo (direttore sportivo), Luigi Melica (responsabile Unisalento), Francesco Rollo (accompagnatore).