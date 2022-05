LECCE – Hjulmand, Mondiali nel mirino: arriva la chiamata dalla Nazionale danese. Convocati anche quattro Primavera

Vacanze rimandate, o, quantomeno, interrotte per alcuni tesserati dell’Us Lecce. In primis, Morten Hjulmand, convocato nella nazionale danese dal Ct, suo omonimo, Kasper Hjulmand, in occasione di uno stage di allenamento che si svolgerà dal 25 al 27 maggio prossimi. Per il centrale giallorosso, si tratta di una grande occasione per entrare anche nel giro della nazionale maggiore, alla vigilia dei mondiali di Qatar che si terranno a fine anno. La Danimarca è stata inserita nel girone D, insieme alla Francia campione del Mondo, alla Tunisia e ad una terza squadra da designare (una tra Galles, Scozia e Ucraina). Hjulmand ha vestito le casacche di tutte le nazionali giovanili danesi, partendo dall’under 18 (2), passando per l’under 19 (14) e per l’under 20 (1), per finire all’under 21 (11).

Chiamate dalle rispettive selezioni nazionali anche per i due Primavera del Lecce, Medon Berisha e Alexandru Borbei. Berisha è stato selezionato dall’under 21 del Kosovo in occasione delle gare Andorra-Kosovo del 4 giugno, Kosovo-Inghilterra del 10 giugno e Albania-Kosovo del 13 giugno, valevoli per le qualificazioni a Euro ’23. Borbei, invece, è stato convocato dalla nazionale under 19 rumena per uno stage di allenamento che si terrà dal 25 maggio al 3 giugno.

Aggiornamento delle ore 17: L’U.S. Lecce comunica che i calciatori Catalin Burnete e Catalin Vulturar sono stati convocati dalla Nazionale Under 18 della Romania per uno stage d’allenamento in programma dal 29/05 al 04/06.