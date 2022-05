SERIE B – Il Cosenza la ribalta: battuto il Vicenza, biancorossi retrocessi in Serie C

Il Cosenza batte il Vicenza per 2-0 nella sfida di ritorno dei playout di Serie B e centra la salvezza. In Serie C ci tornano i veneti, a cui non è bastato vincere per 1-0 la partita d’andata con gol di Maggio in pieno recupero.

Le reti, per i calabresi, sono state messe a segno nella ripresa: al 1′ gol di Larrivey che spinge dentro una pessima respinta di Contini (toh chi si rivede!) su colpo di testa di Zilli. Il gol del 2-0 porta la firma ancora del bomber argentino, al minuto 22′, su calcio di rigore.

Il Vicenza va a far compagnia a Crotone, Pordenone e Alessandria, già retrocesse direttamente nella terza serie professionistica nazionale. Inutile, pertanto, a posteriori, la rocambolesca – metaforicamente parlando – vittoria biancorossa sul Lecce nella penultima di campionato, contrassegnata dallo “svenimento” improvviso di Nikita Contini in seguito allo scoppio di un petardo, avvenuto a diversi metri di distanza. “Una pagliacciata”, la definì Pantaleo Corvino. Il Lecce, che vinceva 0-1, finì per perdere 2-1 subendo i gol al 4′ e al 13′ di recupero in un clima surreale.