SERIE B – Playoff: al Pisa basta un gol, al Brescia serve un’impresa. Il programma

Playoff di Serie B, si riparte dal gol di Lapadula, dalla doppietta di Gytkjaer e dalla rete di Moreo.

Nel pomeriggio si eleggerà la prima finalista degli spareggi promozione 2021/22. All‘Arena Garibaldi, si affronteranno il Pisa e il Benevento, che, all’andata, si è imposto, in una tiratissima sfida, per 1-0 con gol del solito Lapadula. Il Pisa dovrà vincere, anche per 1-0, per andare in finale; con qualsiasi altro risultato, ovviamente, passerebbero le Streghe.

Ben più complicata la missione del Brescia di Eugenio Corini che parte tre volte svantaggiata: perché si gioca fuori casa; perché deve necessariamente vincere; perché ha lo svantaggio della peggior classifica, e, quindi, deve vincere con almeno due gol di scarto in casa dei brianzoli. Di certo, non un compito facile. All’andata: Brescia-Monza 1-2.

Pisa-Benevento si gioca alle ore 18 di oggi: arbitra Simone Sozza di Seregno; Monza-Brescia è prevista alle ore 21 di domani: arbitra Paolo Valeri di Roma 2.