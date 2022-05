SERIE C – Il Monopoli cerca un’altra impresa a Catanzaro. Il programma del ritorno dei quarti playoff

È tempo dei match di ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C, che si sono inaugurato ieri sera con la vittoria per 2-1 della Feralpisalò sul campo della Reggiana. In semifinale, i bresciani affronteranno una tra Palermo e Virtus Entella. L’unica pugliese ancora in corsa, il Monopoli, dovrà cercare ancora una volta l’impresa di vincere fuori casa con due gol di scarto, dopo la sconfitta rimediata dal Catanzaro tra le mura amiche del “Veneziani”. Il Palermo invece dovrà consolidare il vantaggio ottenuto a Chiavari contro l’Entella. Al “Barbera” sono attesi circa 35.000 spettatori.

Il programma e le designazioni arbitrali del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C:

(ieri)



REGGIANA-FERALPISALÒ 1-2 (and. 0-1)

sab h 18



CATANZARO-MONOPOLI (2-1): Valerio Maranesi di Ciampino (Dicosta-Tinello. IV: Acanfora)

sab h 20:30



PADOVA-JUVENTUS U23 (1-0): Marco Monaldi di Macerata (Salvalaglio-Bocca. IV: Bitonti)

sab h 21



PALERMO-ENTELLA (2-1): Mario Cascone di Nocera Inferiore (Salama-Ceolin. IV: Maggio)