SERIE D/H – Ultima giornata: Casarano e Nardò, lotta per evitare la trappola playout: il programma

Ultima tappa del girone H di Serie D. I verdetti sin qui emessi riguardano la promozione diretta in Serie C, appannaggio del Cerignola ormai da diverso tempo, e la retrocessione in Eccellenza della Virtus Matino. In zona playoff, hanno staccato il biglietto Francavilla (sicuro secondo), Bitonto (sicuro terzo), Fasano (sicuro quarto); per il quinto, favorita la Casertana (55) sulla Nocerina (55), per via del vantaggio negli scontri diretti. La Casertana, però, ospita il San Giorgio, che si giocherà la partita per provare a strappare un posto nei playout ed evitare la retrocessione diretta; la Nocerina, invece, visita un Bitonto ormai tranquillo e pronto a rituffarsi nei playoff di fine anno. Sia Casertana, sia San Giorgio, quindi, devono giocare per vincere.

La lotta playoff si ripercuote nelle zone basse della classifica. Dal Casarano in giù sono ancora tutti in ballo. Questa la situazione degli scontri diretti che potrebbero entrare in gioco in caso di parità di punti:

Casarano (44 punti): ha vinto 1-0 e perso 1-2 contro il Nardò (e ha una differenza reti di -13 rispetto al -9 del Nardò); ha pareggiato 0-0 e perso 0-1 col Rotonda; ha perso 1-4 e pareggiato 1-1 col Lavello;

Nardò (42 punti): ha perso 0-1 e vinto 2-1 col Casarano; ha perso 1-2 e vinto 5-2 col Rotonda; ha vinto 2-1 e pareggiato 3-3 col Lavello;

Rotonda (42 punti): ha pareggiato 0-0 e vinto 1-0 col Casarano; ha vinto 2-1 e perso 2-5 col Nardò; ha vinto 2-1 col Lavello e domani si gioca il ritorno;

Lavello (42 punti): ha vinto 4-1 e pareggiato 1-1 col Casarano; ha perso 1-2 e pareggiato 3-3 col Nardò; ha perso 1-2 col Rotonda.

La situazione, quindi, è molto complicata. Semplificando potremmo dire che il Casarano, battendo l’Altamura, sarà salvo al 100%; tutte le altre squadre dovranno fare punti e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. A caccia dell’ultimo posto dei playout, poi, c’è il Bisceglie che ospita un Nola già tranquillo e che spera che la Casertana regoli il San Giorgio. Finale di campionato più intricato, insomma, non ci poteva essere. In caso di arrivo a pari punti tra Bisceglie e San Giorgio, si giocherebbe lo spareggio salvezza/playout.

Ricordiamo che: retrocedono direttamente le ultime due; vanno ai playout dalla sestultima alla terzultima classificata; vanno ai playoff dalla seconda alla quinta classificata.

La 38esima si apre con l’anticipo odierno tra Mariglianese e Francavilla.

Il programma:

Audace Cerignola-Sorrento: Jules R.A. Tona Mbei di Cuneo (Mititelu-Cocomero) – dom. ore 16

Bisceglie-Nola: Leonardo Di Mario di Ciampino (Librale-Tasciotti) – dom. ore 16

Bitonto-Nocerina: Alberto Poli di Verona (Bosco-Gentile) – dom. ore 16

Casarano-Team Altamura: Francesco Zago di Conegliano (Minichiello-Longobardi) – dom. ore 16

Casertana-San Giorgio: Davide Galiffi di Alghero (Gookooluk-Raccanello) – dom. ore 16

Gravina-Fasano: Andrea Rizzello di Casarano (Maione-Capasso) – dom. ore 16

Lavello-Rotonda: Cristiano Ursini di Pescara (Giorgetti-Siracusano) – dom. ore 16

Nardò-Molfetta: Simone Pistarelli di Fermo (De Simone-Pancani) – dom. ore 16

Mariglianese-Francavilla: Adil Bouabid di Prato (Milillo-Luccisano) – sab. ore 15

Virtus Matino-Brindisi: Filippo Okret di Gradisca d’Isonzo (Munitello-Della Mea) – dom. ore 16 a Ugento

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 85; Francavilla 70; Bitonto 65; Fasano 62; Casertana e Nocerina 55; Gravina 53; Sorrento 52; Nola 51; Molfetta 48; Altamura 47; Mariglianese e Brindisi 46; Casarano 44; Nardò, Rotonda e Lavello 42; San Giorgio 38; Bisceglie 36; V. Matino 30.