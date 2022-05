DILETTANTI – Il programma in Prima, Seconda e Terza Categoria Lecce, gare del 22.05.2022

Archiviata la post-season di Eccellenza e Promozione, in attesa che scenda in campo il Martina negli spareggi tra le seconde classificate di Eccellenza, domenica prossima, semifinale contro la formazione messinese della Jonica (29 maggio al “Tursi”, ritorno in Sicilia il 5 giugno), restano da giocare ancora i playoff e i playout in Prima Categoria girone B.

Domani (ore 16.30) sono in programma la semifinale playoff tra Atletico Martina e Ideale Bari (arbitro Cantoro di Brindisi, chi passerà, andrà a giocarsi la finale sul campo del Levante Azzurro) e il playout tra Hellas Laterza e Atletico Pezze (arbitro Salomone di Bari).

—

Per il girone A di Seconda Categoria, c’è la finale playoff GC San Severo-Sammarco (arbitro Consales di Foggia).

Anche nel girone C si gioca direttamente la finale: Rinascita Refugees-Fabrizio Miccoli (arbitro Colazzo di Casarano).

—

In Terza Categoria Lecce, invece, mancano ancora tre giornate di campionato da disputare. Domani pomeriggio si gioca la 24esima giornata con questo programma: Carmiano Magliano-KP Gallipoli (dom. ore 15.30, arbitro Martina di Lecce), GC Muro-Virtus Morciano (sab. ore 18, Personè di Lecce), N. Neretina-Pro San Cataldo Lecce (dom. ore 16.30, Moschettini di Lecce), S. Guagnano-Corsano (dom. ore 16.30, Carrisi di Casarano), Tricase-G. Granata (dom. ore 16.30, Renni di Casarano). Posticipata a mercoledì 25, Castrignano DG-P. Sogliano.

CLASSIFICA: Tricase 52; P. Bagnolo e KP Gallipoli 47; GC Muro 40; S. Guagnano 39; Castrignano DG 33; Corsano 26; Carmiano Magliano 23; P. Sogliano 22; N. Neretina 13; V. Morciano e Pro S. Cataldo 12; G. Granata 11.

Da recuperare: (29/05) Corsano-Carmiano Magliano, S. Guagnano-Bagnolo, Tricase-Castrignano DG; (12/06) P. Sogliano-Carmiano Magliano.