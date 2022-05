NAZIONALE – Stage a Coverciano, tra i convocati c’è anche il salentino Milanese: la lista completa

Tra i 53 convocati dal Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, per una tre giorni di stage in quel di Coverciano, c’è anche il centrocampista dell’Alessandria Tommaso Milanese, salentino classe 2002, nativo di Galatina ma cresciuto a Martignano. Milanese è di proprietà della Roma e quest’anno, con la maglia dell’Alessandria, all’esordio in Serie B, ha trovato continuità d’impiego, scendendo in campo 35 volte, segnando un gol (alla Reggina, il 12 dicembre) e confezionando un assist.

Milanese rientra nella lista dei giovani d’interesse nazionale, scelti da Mancini, con l’intenzione trovare nuovi talenti che possano fare al caso della prima squadra. C’è anche Alessandro Plizzari, quest’anno al Lecce ma di proprietà del Milan. La lista completa:

1° gruppo: Bellanova (Cagliari), Cambiaghi (Pordenone), Carnesecchi (Cremonese), Casale (Verona), Caso (Cosenza), Cortinovis (Reggina), Seb. Esposito (Basilea), Franchi (PSG), Gabbia (Milan), Gatti (Frosinone), Lovato (Cagliari), Lucca (Pisa), Maldini (Milan), Melegoni (Genoa), Parisi (Empoli), Quagliata (H. Almelo), Ranocchia (Vicenza), Ricci (Torino), Rovella (Genoa), Salcedo (Spezia), Sottil (Fiorentina), Udogie (Udinese), Vicario (Empoli), Vignato (Bologna), Yeboah (Genoa), Zortea (Salernitana).

2° gruppo: Baldanzi (Empoli), Calafiori (Genoa), Cambiaso (Genoa), Cancellieri (Verona), Colombo (Spal), Coppola (Verona), Dalle Mura (Pordenone), Desplanches (Milan), Sal. Esposito (Spal), Fagioli (Cremonese), Gaetano (Cremonese), Gnonto (FC Zurigo), Okoli (Cremonese), Mancini (Vicenza), Milanese (Alessandria), Nasti (Milan), Oristanio (MVolendam), Pafundi (Udinese), Pellegri (Torino), Piccoli (Genoa), Plizzari (Lecce), Ruggeri (Salernitana), Sorrentino (Pescara), Tongya (O. Marsiglia), Viti (EMpoli), Zanoli (Napoli).

Lo stage si terrà dal 24 al 26 maggio.