TENNIS – Un pezzo di Salento al Roland Garros: Franco Agamenone (Ct Lecce) qualificato nel tabellone principale

Grande traguardo e prestigiosa soddisfazione professionale per Franco Agamenone, tennista italo-argentino, iscritto al Circolo tennis Lecce “Mario Stasi”, entrato nel tabellone principale del Roland Garros di Parigi, il secondo slam dell’anno, unico sulla terra rossa.

Per il 29enne, 155 Atp, si tratta del punto più alto della sua carriera: dopo aver battuto, nel primo turno, la testa di serie numero 2, il colombiano Galan Riveros, imponendosi al terzo set (7-5, 3-6, 6-3), Agamenone ha eliminato il francese Alexandre Muller in due set (7-6, 6-2). La finale del torneo di qualificazione, che gli avrebbe dato la chance di entrare nel tabellone principale, è stata, però, appannaggio del ceco Kolar, vittorioso in due set.

La buona notizia è arrivata nel momento del sorteggio, col ripescaggio dell’italo-argentino come “lucky louser”, ossia perdente fortunato, per via del ritiro di altri tennisti che erano già di diritto nel tabellone principale.

Il Roland Garros parte oggi con i match del primo turno. Per l’allievo di Andrea Trono, l’avversario da battere sarà l’americano Mackenzie McDonald, numero 58 delle classifiche Atp. Il match prenderà il via domani alle ore 11.