LECCE – Festa anche in provincia: Sticchi Damiani a Ruffano, Corvino atteso a Nociglia

A distanza di due settimane da Lecce-Pordenone, continua ad essere altissimo l’entusiasmo dei tifosi per la promozione in Serie A. Si susseguono le manifestazioni pubbliche nelle quali sono invitati i rappresentanti della società. Questa sera, per esempio, a Ruffano, in Piazza IV Novembre, nell’ambito della manifestazione promossa dall’associazione dei tifosi “Salento Giallorosso”, sarà ospite il presidente Saverio Sticchi Damiani, per celebrare, insieme ai supporter giallorossi, la promozione della prima squadra e la salvezza della Primavera. La manifestazione prenderà il via alle 19.30.

Domani, 23 maggio, il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, sarà ospite a Nociglia, in via Vittorio Emanuele, nel corso di una serata celebrativa organizzata dall’associazione dei tifosi “Nociglia Giallorossa 1908”. La manifestazione prenderà il via alle ore 18.30.