AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 25ª giornata, classifica, prossimo turno

AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2024/25

GIORNATA 25

Pedone Veicoli Alessano-Pol. Uxentum n.d.

Atl. Ascla Tiggiano-Am. Salve/Morciano 3-2

Alixias-Amici del Capo 12.05 n.d.

Am. Galatone Romidò-City Gas Revoution 2-0

Academia de Amayori-Fatac Scorrano 3-0 a tav.

FC Galatone-Salento Over Seclì 14.05 h 20.30

E. Coluccia Cutrofiano-Ruffano 3-0 a tav.

* Il Ruffano si è ritirato dopo la fine del girone di andata. Sono stati omologati tutti i risultati del Ruffano ottenuti nel girone d’andata, mentre per le gare di ritorno sarà assegnata la sconfitta per 3-0 a tavolino.

CLASSIFICA

Salento Over Seclì 60

FC Galatone 50

Academia de Amatori 48

E. Coluccia Cutrofiano 47

Pedone Veicoli Alessano 46

Atl. Ascla Tiggiano 46

Am. Salve/Morciano 39

Alixias 29

Ruffano 25

Pol. Uxentum 24

Am. Galatone Romidò 23

Fatac Scorrano 20

City Gas Revolution 15

Amici del Capo 7

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 26 (ultima)

Atl. Ascla Tiggiano-FC Galatone 16.05 h 20.30

Salento Over Seclì-City Gas Revolution 17.05 h 15.30

Amici del Capo-Am. Galatone Romidò 19.05 h 20.30

Academia de Amatori-Am. Salve/Morciano 19.05 h 20.30

Pedone Veicoli Alessano-Fatac Scorrano 19.05 h 20.30

Pol. Uxentum-E. Coluccia Cutrofiano 20.05 h 20.30

rec. gg 25: Pedone Veicoli Alessano-Pol. Uxentum 23.05 h 20.30

rec. gg 23: Pedone Veicoli Alessano-Am. Galatone Romidò 15.05 h 20.30

Da concordare: Alixias-Amici del Capo, Am. Salve/Morciano-FC Galatone

CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)

29 reti: G. Misciali (Salento Over Seclì); 17 reti: Y. Sallamy (Am. Salve/Morciano); 16 reti: A. Cavalieri (Atl. Ascla Tiggiano); 15 reti: S. Luciano (E. Coluccia); 13 reti: D. Ciardo (Uxentum), S. De Braco (PV Alessano); 12 reti: C. Potenza (Ruffano), M. Scarlino (Academia de Amatori); 11 reti: P. Martella (PV Alessano).