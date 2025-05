BASKET C/m – Lecce, falsa partenza: Castellaneta vince gara 1 playoff

Sconfitta esterna per la Cce La Scuola di Basket Lecce nella prima semifinale playoff di Serie C. Al Pala Sassi di Matera, Castellaneta si impone 98-93 al termine di una gara dai due volti. I leccesi, dopo aver eliminato Monteroni, comandano a lungo, toccando anche i +20, e chiudendo avanti di 14 punti all’intervallo lungo.

Nella ripresa, però, la reazione veemente dei padroni di casa, trascinati da uno Staselis da 33 punti, ribalta l’inerzia. Per Lecce (5 uomini in doppia cifra) un crollo soprattutto difensivo. “Non possiamo concedere la bellezza di 98 punti agli avversari in una semifinale playoff – l’analisi di coach Michelutti -. Siamo molto arrabbiati e ci prepareremo al massimo per affrontare Gara 2 e giocarcela davanti al nostro pubblico. Invito i tifosi a venire numerosi al palazzetto per spingerci verso la vittoria. Se saremo più compatti e concentrati in fase difensiva – conclude il tecnico – avremo ottime chance di arrivare a Gara 3 che si giocherà domenica prossima”.

Appuntamento a domani sera, 15 maggio, ore 20.30, al pala San Giuseppe da Copertino di Lecce.

—

IL TABELLINO

CASTELLANETA-CCE LSB LECCE 98-93

(23-25, 42-56, 72-74)

Castellaneta: Ojo 10, Laghi, Staselis 33, Gaudiano, Pallara 5, Basile, De Bartolo 2, Vorzillo 8, Casarola, Miljanic 7, Buono 12, Migliori 21. All. Luisi.

Cce Lsb Lecce: Renna, Cantagalli 15, Esposito, Forleo, Capoccia, Murrone, Ingrosso 2, Mocavero 9, Laudisa 13, Vidakovic 17, Dosic 12, Ouandie 25. All. Michelutti.

Arbitri: Giorgia Carella di Brindisi (Br) e Deborah Fiorentino di Bari (Ba).