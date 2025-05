SERIE A – Gare quasi tutte in contemporanea per la 37ª. Giudice sportivo, 15 squalificati

Le gare della 37esima giornata di Serie A si giocheranno in contemporanea, fatta eccezione per Genoa-Atalanta, anticipata a sabato 17 alle 20.45. Tutte le altre, insieme a Lecce-Torino, prenderanno il via domenica 18 alle 20.45, ossia: Cagliari-Venezia, Fiorentina-Bologna, Verona-Como, Inter-Lazio, Juventus-Udinese, Monza-Empoli, Parma-Napoli, Roma-Milan.

Dopo le partite della 36esima giornata sono stati squalificati i seguenti calciatori: Pierre Kalulu (Juventus) due giornate; Lautaro Valenti (Parma), Mattia Zaccagni (Lazio, più ammenda di 1.500 euro), Arthur E. Atta (Udinese), Lucas Beltran (Fiorentina), Pedro Pereira (Monza), Berat Djimsiti (Atalanta), Ondrej Duda (Verona), Michael Folorunsho (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Luca Pellegrini (Lazio), Nicolò Savona (Juventus), Tomas Suslov (Verona), Khephren Thuram (Juventus), tutti per un turno.