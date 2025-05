CICLISMO – Giro a Lecce, protagonista anche il “Via del Mare”

foto: il via del Mare inquadrato dalla Rai

Durante la quarta tappa del Giro d’Italia che ieri è arrivata a Lecce nei pressi dell’Obelisco, la carovana rosa ha costeggiato per un paio di volte anche lo stadio di Via del Mare.

E proprio l’impianto dove gioca l’US Lecce è stato per un buon tratto protagonista dell’evento televisivo trasmesso in circa 200 Paesi di tutto il mondo. Alla luce dei passaggi in viale Giovanni Paolo II e viale della Libertà, la casa giallorossa è stata inquadrata a più riprese, sia di fianco che dall’elicottero che ospita il main broadcaster. Ed a centrocampo a campeggiare il simbolo del Giro, del Comune e dell’Unione Sportiva Lecce.