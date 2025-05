CICLISMO – Entusiasmo alle stelle per il Giro a Lecce. Tripletta olandese sul traguardo

Casper van Ouden (Team Picnic PostNL) è il primo a tagliare il traguardo nella quarta tappa del Giro d’Italia 2025, da Alberobello a Lecce, di 189 km. L’olandese ha preceduto in volata i suoi connazionali Kooji (Visma) e Zijlaard (Tudor). Resta in maglia rosa Mads Pedersen

Fasi concitate nel gruppo all’imbocco del circuito cittadino, molto tecnico, che non poche difficoltà ha creato ai concorrenti in gruppo, soprattutto per i repentini allargamenti e restringimenti della carreggiata, le curve cieche e le rotonde. Per fortuna non è successo nulla di grave se non due cadute senza conseguenze che hanno coinvolto, tra l’altro, anche Giulio Ciccone.

Tantissimo entusiasmo sulle strade che hanno toccato la corsa che ritornava a Lecce dopo 22 anni.