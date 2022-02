CALCIO – Il gol più bello di tutti i tempi: ecco una particolare classifica

Provare a dare una definizione di gol leggendario non è semplice, ma certamente si tratta di reti che hanno segnato in qualche modo la storia calcistica, pregevoli sotto tanti aspetti e che sono rimasti un po’ nell’immaginario collettivo.

Insomma, sono quei gol a cui da piccoli un po’ tutti sogniamo di replicare, quelli che si provano al campetto con gli amici, emulando poi l’esultanza del campione che l’ha realizzato, quelli che sono impossibili da prevedere anche per i più fervidi appassionati di pronostici calcio.

Ebbene, sul blog sportivo L’insider è stato pubblicato un approfondimento molto interessante, in cui sono state scelte le dieci reti più belle di tutti i tempi. Non è stato certamente facile, ma in effetti ognuno dei gol che sono stati inseriti in questa speciale graduatoria ha davvero un fascino che non conosce lo scorrere del tempo.

Le magie di Diego Armando Maradona

Non deve affatto stupire, quindi, che in cima a questa particolare classifica campeggi il nome di quello che in tanti reputano il più grande calciatore di tutti i tempi, ovvero il compianto Diego Armando Maradona. Impossibile trovare un altro calciatore della sua classe e con il suo talento e l’ha dimostrato in più di un’occasione, soprattutto ai Mondiali del 1986 con la maglia della sua Argentina.

Una delle partite che hanno scritto la storia del calcio: una doppietta per cui non esistono aggettivi, con un gol veramente clamoroso. Maradona diventa protagonista di un’azione che rimarrà eterna, nella storia del calcio. In quella clamorosa serpentina, ecco che il Pibe de Oro tocca il pallone ben undici volte, mettendo in ginocchio praticamente l’intera compagine inglese, per poi scartare pure il portiere e infilare in rete uno dei gol più iconici di questa disciplina sportiva. Tra l’altro, si tratta di una rete che è valsa addirittura un titolo Mondiale, rendendo ancora più eterna e inarrivabile la leggenda di Diego Armando Maradona.

Le altre reti meravigliose presenti sul podio

Al secondo posto di questa particolare classifica, ecco un altro fenomeno di origini argentine. Sicuramente avete già capito di chi si tratta: stiamo parlando di Lionel Messi, calciatore che ha legato la sua carriera alla maglia del Barcellona. E proprio con i blaugrana è stato protagonista di una rete pazzesca nel 2007.

L’avversaria, in quel turno di campionato della Liga spagnola, era il Getafe e il gol è di quelli da stropicciarsi gli occhi. All’epoca Leo Messi era ancora un ventenne sbarbato, il cui talento illuminava gli occhi di tutti gli appassionati di calcio. Un’azione clamorosa, in cui Messi lascia per terra tutti gli avversari: la sua serpentina prende il via da centrocampo, mettendo a segno una rete clamorosa, che ricorda da molto vicino quello del suo idolo, Diego Armando Maradona.

Sul gradino più basso del podio troviamo un altro fenomeno della nostra epoca, ovvero il campione portoghese Cristiano Ronaldo. E uno dei suoi gol più iconici arriva proprio contro quella che diventerà la sua nuova compagine, ovvero la Juventus. L’ambientazione è chiaramente quella della Champions League, l’anno è il 2018 e il gol è di quelli impossibili da dimenticare.

Tra l’altro, anche i tifosi bianconeri si sono alzati in piedi ad applaudire, dal momento che è impossibile non stropicciarsi gli occhi di fronte ad una simile meraviglia. Un colpo da maestro in rovesciata che, tra le altre cose, non fa altro che condannare per l’ennesima volta l’eliminazione dalla più importante competizione a livello europeo la Juve. Un gol che rappresenta una combinazione perfetta tra coordinazione, potenza e voglia di segnare: impossibile non inserirlo come uno dei capolavori migliori di sempre.